Vyskúšajte! 3 bylinky, ktoré pomôžu očistiť telo po liečbe antibiotikami

Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)

Aj keď ho väčšina pozná ako otravnú burinu, ktorá s obľubou rastie okolo ciest a chodníkov, patrí medzi silné a všestranné liečivky. Zberajú sa z neho listy, a to v čase od mája do začiatku jesene. Sušia sa v tieni v dobre vetranej miestnosti a v tenkej vrstve. Po antibiotickej liečbe je zaujímavý najmä vďaka svojim detoxikačným účinkom. Čistí črevá a žalúdok, pomáha s obnovou krvi, rieši problémy s trávením spojené so zápchou a pomáha pri zápaloch.

Petržlen záhradný (Petroselinum crispum)

Hoci je známy skôr na využitie v kuchyni, netreba zabudnúť na jeho liečivú silu. Obsahuje veľké množstvo vitamínu C, ktorý je dôležitý pre imunitný systém a po liečbe antibiotikami je dôležitý aj kvôli silným antioxidačným účinkom. Tiež čistí krv, je močopudný a prispieva k dobrej činnosti obličiek. Dobre sa mu darí aj v črepníku.

Bylinková špirála! Poradíme, ako na to

Výnimočný ďumbier. Využite jeho liečivú silu

Pestrec mariánsky (Silybum marianum)

Bylinka s výborným účinkom na pečeň. Zaženie únavu, malátnosť a pomáha napraviť škody nezdravého životného štýlu. Má dobré detoxikačné účinky a pozitívne vplýva aj na činnosť čriev. Vďaka látke silymarín, ktorá je silným antioxidantom dokáže obnovovať črevné tkanivo. Účinný je čaj z čerstvo pretlačených semienok, ktoré sa zalejú studenou vodou a privedú k varu. Zmes sa chvíľku povarí a potom sa ešte lúhuje asi 15 minút. Čaj je ideálne piť po jedle, aby bola doba liečivého účinku na črevá čo najdlhšia.