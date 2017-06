Ako dlho vyprcháva slasť zo sexu a dokedy po ňom žiarime? Neuveríte na čo prišli vedci

Viete, prečo sa päťdesiatnik medzi prvým a druhým číslom v sexe spotí? Pretože medzitým je leto! Otrepaný vtip má v sebe kus pravdy. Kým spočiatku sa páry milujú každú chvíľu, neskôr sa ustália na oveľa nižších číslach. Ak je ale sex tmelom partnerského zväzku, dokedy v nás slasť po milostnom akte pretrvá? Táto otázka trápila vedcov zo Spojených štátov a nakoľko vek nehrá v sexe rolu, rozhodli sa ju vyriešiť.

Raz za dva dni

Andrea Meltzerová z floridskej univerzity dva týždne testovala vyše dvesto zaľúbených párov. Vedcov neprekvapil fakt, že za ten čas sa priemerne milovali štyrikrát, ani to, že ženy najviac žiarili blahom hneď po sexe. Zarazilo ich, že príjemný pocit z pohlavného styku v nich doznieval ešte dva dni. A vtedy so svojim vyvoleným opäť vhupli do postele.

Šanca na vernosť

Zdá sa to ako náhoda, no podľa výskumníkov je za tým evolučná teória. Príliš častý sex zmenšuje koncentráciu mužových spermií a tie sa obnovujú až po štyridsiatich ôsmich hodinách milostnej prestávky. Takáto pauza potom zvyšuje šancu na to, že pár ostane spolu a urobí to podstatné: splodí potomka a zachová svoju genetickú stopu na svete. S faktami prišiel magazín Psychological Science, ktorý pripomína, že výskumníci sa nabudúce sústredia na homosexuálov. Čo ich drží dokopy, keď to nie je nádej na počatie potomka?

