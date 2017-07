Chutné maliny! Starajte sa o ne správne a doprajte si dávku zdravia

S radosťou si na nej pochutnajú deti aj dospelí ľudia. Poznáme viac ako 200 odrôd. Úžasné a voňavé plody sa od seba môžu líšiť aj farbou. Okrem klasickej červenej ich môžete ochutnať aj v žltej či oranžovej farbe.

Starostlivosť

Maliny vysádzame na jeseň alebo skoro na jar. Ker dorastá až do výšky dvoch metrov. Rastlina nemá veľké nároky na starostlivosť. Obľubuje však kypré pôdy, ktoré sú bohaté na humus. Treba myslieť na to, že ostružina malinová najmä pri vytváraní nových výhonkov potrebuje množstvo živín, ktoré je potrebné do pôdy dopĺňať. Vyhovuje jej tiež slnečné stanovište.

Koreňový systém je plytko pod povrchom pôdy a tak je v suchšom období potrebné myslieť na zavlažovanie. Zvlásť v mesiacoch, (obvykle jún a júl) keď ma rastlina plody treba dbať na dostatok vlahy, aby suché počasie neovplyvnilo vývoj plodov.

Benefity

Maliny sú bohaté na vápnik, draslík, železo, fosfor, pektín, biotín či vitamín C. Maliny prospievajú močovému ústrojenstvu a tiež sú účinné pri menštruačných bolestiach. Pomáhajú aj pri nechutenstve.

Vedeli ste, že…

...maliny pochádzajú z Ázie, kde bola ich známou lokalitou hora Ida. Názov tejto hory sa preniesol aj do latinského názvu maliny.

Obľúbené odrody

Afrodita

Plody sú stredne veľké a dozrievajú v júli. Rastlinky nemajú takmer žiadne tŕne.

Tulameen

Veľmi odporúčaná odroda, ktorá ponúka vysokú rodivosť veľkých a pevných plodov.

Polesie

Odroda, ktorá svojimi plodmi poteší hneď dvakrát. Prvýkrát na začiatku júna a potom ešte začiatkom augusta.