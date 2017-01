Cinkota hlási návrat do divadla: Dušan, a čo basa?

Dušan Cinkota je vyštudovaný divadelný a filmový herec, no pre opletačky s drogami skončil vo väzení, kde si stále odpykáva svoj trest. Musel opustiť svoju manželku Zuzanu, rodinu, priateľov a aj povolanie, ktoré mal tak rád a venoval sa mu takmer celý život. Hoci sa aj za mrežami sa venoval divadelnému krúžku, dosky, ktoré znamenajú svet, mu to nenahradilo. Cinkimu však možno svitá na lepšie časy. Dušan totiž najnovšie svieti na plagáte divadla Aréna po celom meste. Vyzerá to tak, že na svoj veľký návrat už dlho čakať nebude, keďže inscenácia má premiéru už 27. januára. 2017.

Zaujímalo nás, ako je to možné, že herec, ktorý je momentálne za mrežami, môže vystupovať v divadelnom predstavení. "Môžem potvrdiť, že medzi účinkujúcimi pripravovanej novej inscenácie divadla Aréna „EXTASY SHOW“ bude aj herec Dušan Cinkota, ktorý v inscenácii stvárňuje jedného z účastníkov „reality show,“ prezradil nám PR manažér divadla Aréna Ján Lukáč.





Vyzerá to tak, že sa herec počas svojej vianočnej priepustky nevenoval doma len manželke, ale stihol si dohodnúť aj nový kšeft. "Cinkota sa na javisku neobjaví, jeho časti sa natočili počas jeho priepustky," prezradil zdroj z divadla. Uvidíme, či tento čin nakoniec nejako dokáže urýchliť trest známeho herca.