Čo bude s odvlečeným školákom Marcom? Na „scénu“ prichádzajú Švajčiari!

Drastické odvlečenie Marca, keď ho priamo zo školy v Brehoch zobrala jeho matka Blanka, videlo pred rokom celé Slovensko. Dovtedy ho vychovávali starí rodičia. Tí robia všetko preto, aby vnuka získali späť.

Matka zmenila bydlisko

Komplikovaný prípad akoby zostal na mŕtvom bode. Od minulého mája sa na Slovensku, v súvislosti s chlapcom, konalo v októbri jediné pojednávanie, no pre chýbajúce podklady zo Švajčiarska ho odročili. Dátum ďalšieho termínu už nepadol.

Marcova starká Marta Kollárová tomu nerozumie. „V spise sú všetky potrebné materiály, tak neviem, v čom je problém,“ hovorí. „Teraz v máji je to rok, ako nám malého zobrali. Všetko nasvedčuje tomu, že sa to celé presunie do Švajčiarska. Našu situáciu to poriadne skomplikuje,“ povedala sklamane.

Najviac ju mrzí, že Marco v cudzine nemá pevné zázemie a domov, aký by si zaslúžil. „Dcéra už nežije s mužom, ku ktorému sa v máji pôvodne nasťahovali. Po rozchode museli s Marcom odísť a teraz bývajú v podnájme,“ vysvetlila znechutene. „Ako často sa náš vnuk bude musieť ešte sťahovať? Veď to, čo mu ponúka jeho matka, je kočovný a chaotický život. Po jej boku sa stále striedajú iní partneri,“ dodala.

Výsluch chlapca sa nekonal

Hovorkyňa krajského súdu v Banskej Bystrici Adriána Vašková potvrdila, že doklady, ktoré sudkyňa žiadala doložiť zo Švajčiarska, jej doručili už v januári. „Starí rodičia ale už v tom čase informovali, že u matky došlo k podstatnej zmene osobných pomerov. Preto ju sudkyňa niekoľkokrát vyzývala, tiež jej právnu zástupkyňu, na zdokladovanie aktuálnych podmienok,“ uviedla Vašková. Napriek sľubom to však Marcova matka neurobila s odôvodnením, že švajčiarske sociálne orgány jej prešetrenie odmietli vykonať.

Sudkyňa však nariadila ďalšie dokazovanie. V jej prítomnosti sa mal 11. apríla konať výsluch chlapca a jeho matky, pričom nemal chýbať ani kolízny opatrovník a súdom stanovený znalec. „Matka sa napriek písomnému prísľubu na súd nedostavila. Deň predtým, v odpoludňajších hodinách, doručila prípis sociálnej pracovníčky, že jej švajčiarske orgány výsluch dieťaťa neodporučili absolvovať,“ vysvetlila hovorkyňa.

Vašková tvrdí, že zákonná sudkyňa koná nepretržite, ale bez účasti matky a Švajčiarov nie je možné zistiť skutkový stav tak, aby mohla rozhodnúť v záujme maloletého. Pre komplikácie a zdržiavanie sa domnieva, že Švajčiari sú v lepšej situácii na posúdenie najlepšieho záujmu chlapca. Na základe toho už vraj súd podnikol potrebné kroky.

Názor dieťaťa je dôležitý

O prípad malého Marca sa zaujíma aj riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrea Cisárová. Starí rodičia podľa nej majú právo na stretávanie sa s vnukom. „Ak sa nedohodnú s matkou, jedinou možnosťou je obrátiť sa na súd,“ povedala. „V prípade, že dieťa žije viac ako rok v inej krajine, prejde to pod jej súdnictvo. Tam by však mali brať do úvahy aj názor dieťaťa, ktorý je veľmi dôležitý,“ dodala.