Drsný odkaz exfarmára slávnemu „zaťovi“: Si bezcharakterný potkan!

Ten si do svojho bývalého nádejného zaťa rypol len niekoľko hodín po narodení svojho vnuka. Novorodenému chlapčekovi na sociálnej sieti venoval status, kde odzneli aj slová na adresu jeho otca Daniela. ,,Mamička ale mne sa tu nikto nepredstavil, že ja som tvoj ocino! No vieš ono je to tak že... ale to ti vysvetlím, keď budeš veľký,“ napísal k uverejnenej fotografii Roman. Tu však j jeho kritika ani zďaleka nekončí.

Okrem uštipačných komentárov Máče na sociálnej sieti totiž zverejnil spoločný záber s raperom Separom, v ktorého popise Hrivňáka absolútne nešetril: ,,Separ ... debata ... super chalan s naozaj rozumnými názormi na rodinu ... najprv sa postarať o deti, rodinu a potom zábava .... nie ako ten bezcharakterný poj***ný potkan Executive Chef,“ odkázal Roman otcovi svojho vnuka. Ak by mal niekto z exfarmárových fanúšikov pochybnosť, koho mimoriadne vulgárnymi slovami častoval, po prečítaní komentárov je viac než jasné, že ide práve o Hrivňáka. ,,To je taký hajzel, čo s ním moja dcéra čaká dieťa. Teda nie s ním, ale od neho. On má v pi** voľajaké dieťa,“ rozhorčil sa. A čo na tieto komentáre samotný šéfkuchár? ,,Nech sa pozrie na seba,“ povedal nám. Ohľadom drsných vyjadrení sme sa snažili osloviť aj samotného Máčeho, ten však do uzávierky nemal čas odpovedať nám.