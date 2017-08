TOTO patrí k životu profesionálneho športovca: „Ako hokejista som často mimo domu,“ priznáva Michal

Sú mladí, talentovaní, úspešní, no všetko ide bokom, ak sa menia na otcov. Ako zmenilo rodičovstvo známych mužov?

Michal Sersen (31)

Hokejový obranca

Ženil sa ako dvadsaťpäťročný a hneď po svadbe sa s manželkou rozhodli, že chcú mať čím skôr bábätko. Do roka sa im narodil malý Miško, ktorý má dnes šesť rokov. Mladší a neposedný Mateo, ktorý v ateliéri nevydržal na mieste ani sekundu, oslávi druhé narodeniny.

Foto: Lukáš Kimlička

„Obe deti boli plánované a veľmi vytúžené. Na tretie si zatiaľ netrúfame, lebo ako hokejista som často mimo domu a manželka je vtedy na deti sama. No keď som doma, snažím sa jej pomáhať a byť s nimi čo najviac. Staršieho vozím do škôlky a aj po tréningu sa s nimi hrám. A robím to rád,“ priznáva známy hokejista, ktorý k športu vedie aj synov. Najmä Miško junior vraj v sebe nezaprie talent na hokej.

„Áno, vedieme ho k tomu a veľmi ho to baví. Zatiaľ tvrdí, že chce byť skôr brankár, no dôležité je, aby ho šport bavil. Nenútim ho hrať hokej nasilu, no zdá sa, že sa v ňom už našiel. Tento rok má za sebou aj prvé turnaje,“ teší sa pyšný tatko, ktorému sa síce narodením synov zmenil život, ale nemenil by. „Kým je človek slobodný a bezdetný, čas vníma úplne inak. Má čas iba sám na seba, môže robiť čokoľvek a kedykoľvek. No keď si založí rodinu, všetko prispôsobuje deťom. Ale mne tie voľné víkendy a flámy nechýbajú, manželka a deti sú na prvom mieste. Jediné, čo ma mrzí, že s nimi nemôžem tráviť letné dovolenky. Moja žena si už zvykla, že na ne chodí bezo mňa, len s deťmi a kamarátkami. Ale aj to patrí k životu profesionálneho športovca.“

autor: Jana Gombošová