7 plesových prikázaní: Čo vám radí kráľovná každého plesu Andrea Verešová?

Andrea Verešová je vyhlásenou kráľovnou každého plesu, na ktorom sa objaví, tak prečo sa od nej nenechať inšpirovať?

Tu je sedem prikázaní, podľa ktorých by ste sa mali riadiť.

1. Mejkap a vlasy len od profíka

Existujú dve príležitosti, na ktoré by žena mala využiť služby vizážistu a kaderníka. Ide o svadobný deň a ples. Zbytočne budete mať na sebe spoločenskú róbu, keď sa len narýchlo nalíčite a učešete doma v kúpeľni. Ja si pred plesom vždy dám urobiť mejkap a vlasy od profesionála, lebo len to dotvorí spoločenský outfit.

A ešte jedna rada – nespoliehajte sa na to, čo sa práve nosí, ale na to, čo vám pristane. Zbytočne vás kaderník bude presviedčať, že dnes sú trendom bohaté vlny, keď v tom budete vyzerať neprirodzene.

2. Šaty podľa postavy

Každá žena by mala poznať svoj typ postavy a vedieť, čo jej pristane. Ak to nevie, nech si dá poradiť od skúseného štylistu, pretože správny strih šiat dokonale zakryje všetky nedostatky. Ak aj má silnejšie boky a oblečie si širokú sukňu, môže vyzerať dôstojne, ak má širšie plecia, nemala by si vyberať odhalené strihy s korzetom.

Na môj rovnejší typ postavy najlepšie sadnú rybie strihy, ktoré nosím najradšej. Aj keď si na plesy často vyberám čipkované modely, občas stavím na hladké minimalistické strihy, inokedy na pompéznejšie róby. Mňa jednoducho baví zmena.

3. Bez opätkov ani na krok

Ak žena dostane pozvanie na ples, bez podpätkov nech tam ani nejde. Dokonca ani vtedy, keď ich pod dlhými šatami nevidieť. Dáma, ktorá má obuté vysoké lodičky, však musí chodiť vzpriamene, a to jej dodáva noblesu.

4. Musí to ladiť

Tak, ako neexistuje recept na lásku alebo na výchovu detí, nepoznám ani presný návod na to, ako si vytvoriť dokonalý plesový outfit. Ja si ho však vždy premyslím s predstihom. A myslím na to, aby všetko so všetkým ladilo. Ak mám na sebe minimalistické šaty, nezvolím si k nim účes s bohatými vlnami, ale jednoduché hladké vlasy. Ak si oblečiem romantickú róbu, aj účes mám v romantickom štýle, a k šatám, ktoré majú pompézny kráľovský strih, si vlasy vyčešem do slávnostného drdolu. Doplnky potom skúšam a kombinujem k šatám dovtedy, kým outfit nie je tip- -top. Považujem to za alchýmiu a rada sa s tým pohrám, móda je predsa hra.

5. Buď dáma

Aj keď je žena športovejší typ a v bežných dňoch nezvykne nosiť šaty, na plese by sa mala správať ako dáma. Mala by dovoliť, nech jej partner podrží dvere, posunie stoličku, pomôže s kabátom a najmä by si mala dávať pozor na držanie tela. Poriadne sa vystrieť, kráčať pomaly, vystupovať na úrovni. Lebo len takéto správanie urobí zo ženy skutočnú dámu.

6. S doplnkami opatrne

Kabelka, topánky, náhrdelník, prsteň, náušnice, niekedy to ženy s doplnkami preženú. Samozrejme, bez topánok a kabelky to na plese nejde, ale ak ide o bižutériu alebo šperky, tu sa držím pravidla, že menej je viac. Pozrite sa do zrkadla a ak budete mať pocit, že máte tých ozdôb na sebe priveľa, radšej si jednu zo seba zložte.

7. Usmievaj sa

Najkrajší doplnok ženy je aj tak úsmev, takže sa na plese nezabudnite usmievať. Na túto spoločenskú udalosť chodíme preto, aby sme sa zabavili, stretli sa s priateľmi a vychutnali si večer v príjemnej spoločnosti. Aj preto dobrá nálada a úsmev sú aspoň také dôležité ako dokonalý outfit.

autor: EMMA/ Danka VILHANOVÁ