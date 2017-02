FOTO Čo má spoločné Amal Clooney a vojvodkyňa Kate? Denne zažívajú peklo!

Krásna Amal dnes oslavuje 39 rokov a patrí k najlepšie oblečeným ženám sveta! Pozrite si šatník renomovanej právničky, ktorá by sa pokojne mohla živiť ako profi módna ikona.

Špecialistka na medzinárodné ľudské práva libanonského pôvodu patrí k esám vo svojom odbore. Možno aj tým zaimponovala zarytému starému mládencovi Clooneymu, ktorý si ju v roku 2014 s veľkou pompou zobral v Benátkach za ženu. Takmer okamžite, ako fotky krásneho páru so 17-ročným vekovým rozdielom obleteli svet, vyvolala Amal obrovský záujem médií. Rovnako ako vojvodkyňu Kate ju denne prenasledujú paparazzi, ktorí sa snažia zaznamenať každý jej krok.

Nemá to ľahké

Hoci momentálne je vypísaná tučná odmena pre toho, kto ako prvý prinesie dôkaz o klebetách, že Clooneyho kráska je konečne tehotná, Amal musí už roky čeliť aj fámam o anorexii či kríze vo vzťahu. Aj keď jej profesionálne úspechy sa nedajú odoprieť, väčšinou sa o nej píše práve v súvislosti s drahými kabelkami, topánkami či večierkami. No ale čudujete sa? Amal má postavu a postavenie, v ktorom sa jej ponuky na spoluprácu s luxusnými módnymi značkami len tak hrnú. No a ktovie? Možno keď sa takto vyfintená postaví pred súdny tribunál, má šancu vyhrať ťažký prípad skôr ako nejaká sivá myška. Samozrejme, v tom prípade by si ju Clooney nezobral a my by sme sa vám práve nechystali ukázať jej najlepšie módne kreácie! Tlieskame, keďže väčšinou nejde o večerné róby, ale veci, ktoré zamestnaná Amal nosí naozaj do práce.

Foto: Profimedia

Viac fotografií outfitov Amal Clooney si pozrite v našej galérii.

autor: emma.sk/EB