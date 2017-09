Kto je tá Lottie? Sestra známej krásky dobýja svet modelingu

Mať za sestru supermodelku je obrovská výzva. Tú však Charlotte Moss alebo Lottie, ako jej všetci hovoria, prijala so všetkým, čo k tomu patrí.

V devätnástich rokoch má na konte lukratívne reklamné kampane pre top dizajnérov, titulky pre ikonické módne časopisy či odchodené viaceré módne prehliadky. Zoznámte sa s éterickou tínedžerkou, ktorá má našliapnuté na hviezdnu kariéru!

Ako na tanieri?

Všetko sa to začalo v roku 2011 na svadbe jej nevlastnej staršej sestry Kate, keď mala Lottie trinásť rokov. Na svadobných fotografiách si ju všimli ľudia z modelingovej agentúry Storm Management, ktorá pred rokmi odštartovala kariéru aj jej staršej sestry. A prišla pozvánka na prvé testovacie fotenie. Zorganizovali ho jej rodičia a skautka Sarah Doukas, ktorá objavila Kate v roku 1998 na letisku v New Yorku. Mimochodom, za modelingovú kariéru jej vďačí aj Cara Delevingne či Jourdan Dunn.

A dnes aj Lottie!

Krátko po prvom fotení dostala nežná blondínka príležitosť na titulke Teen Vogue a potom sa už začali ponuky len tak hrnúť. A čo na to ona? „Keď som bola mladšia, nikdy som nechcela byť modelkou. Až kým ma neoslovili na sestrinej svadbe. Pamätám si, ako som si povedala - to môže byť zábava. A máme to v rodine. Kate bola veľkým dôvodom, prečo som sa nechala na modeling nahovoriť,“ prezradila v rozhovore pre magazín Teen Vogue.

Modeling či vzdelanie?

Odvtedy o prácu naozaj nemá núdzu a fotila kampaň pre Calvina Kleina, Bulgari a prešla sa po móle na niekoľkých týždňoch módy. Modeling ju vyťažuje maximálne a na úkor toho ide škola občas bokom. Modelka však odhodlane tvrdí, že vďaka každému jednému džobu, ktorý vezme, si môže financovať vzdelávanie sama. Bude sa však musieť snažiť.

Už na strednej škole v rodnom meste Sussex pútala pozornosť rebelskou povahou a dala si prepichnúť jazyk, čo školský poriadok striktne zakazoval. Podporu však má aj v rodičoch. Jej otec Peter Moss trvá na tom, aby dosiahla určitý stupeň vzdelania, zároveň však veľmi dobre vie, že v modelingu sa točia veľké peniaze. Hlavne, ak má kráska výhodu zdedeného talentu a slávnej sestry. Stále ho však berú ako plán B, ktorým si zabezpečí budúcnosť.

Kšeft za kšeftom

A zatiaľ sa jej to viac než úspešne darí. Lottie od začiatku kariéry dúfala, že raz bude predvádzať pre Chanel. „Bolo by to úžasné. Byť v zákulisí s Carou Delevingne musí byť zábava. Je neskutočne vtipná,“ snívala vtedy šestnásťročná tínedžerka. To netušila, že o necelé dva roky sa jej túžba splní. V modelingovom svete patrí k najväčším úspechom, keď si modelku na prehliadku osobne vyberie Karl Lagerfeld. Lottie sa to pošťastilo a minulý rok v decembri sa prešla po netradičnom móle v parížskom hoteli Ritz.

Samozrejme, po boku ďalších celebritných dcér Lily Rose Depp, Georgie May Jagger aj vysnívanej Cary. S módnym domom Chanel zostala spojená aj tento rok a stala sa tvárou kampane letnej kolekcie okuliarov, ktorú nafotil sám veľký Karl. Aj v tomto prípade ide po stopách Kate, ktorá bola tvárou parfumu Chanel Coco Mademoiselle.

Burliváčka

Svet modelingu mladučkej modelke otvoril aj dvere na viaceré spoločenské akcie, ktorým nevie odolať a užíva si ich so všetkým, čo k tomu patrí. Spoločnosť jej pri tom robí priateľ Alex Mytton, účastník britskej reality šou Made in Chelsea.

Stali sa obľúbeným terčom paparazzov, keďže sa vedia poriadne odviazať. Sú spolu od konca minulého roka a stihli už dovolenku na Barbadose aj poriadnu hádku, ktorú zachytili svedkovia na videu. Krízu však zažehnali a búrlivé večierky si vychutnávajú ďalej. Nuž, jablko nepadá ďaleko od stromu. Ako je dobre známe, aj jej sestru Kate viackrát pristihli v nelichotivých situáciách a spoločensky unavenú. V tomto by si z nej Lottie brať príklad nemusela.

autor: Lenka Škodová