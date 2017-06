Kylie Jenner fotila módnu reklamu: Všimnete si okuliare alebo...? Foto vnútri

Reality hviezdička a najmladšia zo ženského klanu Kardashian-Jenner nafotila ďalšiu zvodnú reklamu. Predmetom zájmu však nie je oblečenie, ako by ste si mohli myslieť!

Kylie Jenner kývla na spoluprácu so značkou Quay Australia, ktorá sa špecializuje na okuliare, ktoré sa najmä v slnečných dňoch hodia, však? Otázkou ale zostáva, či si niekto týchto okuliarov na slávnej kráske všimne. Kylie je totiž na nich taká sexi, že vám pohľad bude uhýbať skôr iným smerom, ako práve na zmienené slnečné okuliare.

Foto: profimedia.sk

Veď posúďte sami, či po zhliadnutí fotiek by vám napadlo, o akú reklamu že to ide. My sme to najprv tipli na sexi oblečko, ktoré necháva vyznieť Kyliene ženské krivky.

Viac fotografií z tejto kampane nájdete v našej galérii.

autor: dm