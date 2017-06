Líder kapely Depeche Mode v módnom biznise: Dave Gahan sa stal tvárou módnej značky...

Len pred pár týždňami sme bláznivo skákali pod pódiom na bratislavských Pasienkoch a teraz sme sa dozvedeli ďalšiu super správu. Aspoň pre nás, módne maniačky a milovníčky kapely Depeche Mode...

Líder našej obľúbenej kapely Depeche Mode sa stal tvárou populárnej módnej značky Dior Homme pre jeseň/zima 2017. Dave Gahan hviezdi v aktuálnej kampani po boku mladého amerického herca Lucasa Hedgesa a nám sa tají dych!

Móda sa opäť prepojila s hudbou a my z tejto kampane nadšené! Kolekcia od Diora sa volá "Into the Night" a je úplne v súlade so svojím názvom nočného života, kedy nositelia týchto kúskov vyrazia cez víkend do ulíc hýriť do tých najlepších klubov v meste.

Módny návrhár domu Kris Van Assche je milovník 80. rokov a zbožňuje módu aj hudbu tejto doby. A nie je to prvýkrát, čo použil hudbu Depeche Mode vo svojej práci. V minulosti skladby depešákov sprevádzala aj modelky na mólach počas módnych prehliadok.

Pozrite si kampaň, v ktorej Dave Gahan hviezdi ako tvár módneho domu Dior. My si ju budeme púšťať stále dookola!

Viac fotografií frontmana kapely Depeche Mode nájdete v našej galérii. Stojí to za to!

autor: dm