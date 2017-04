FOTO vnútri: Speváčka Thalia sa asi zbláznila! Takúto radikálnu zmenu nikto nečakal

Jej fanúšikovia takmer odpadli keď zbadali, čo ich obľúbená herečka a speváčka vyviedla so svojimi orieškovými vlasmi. Rosalinda je preč, nahradila ju peroxidová Barbie!

Thalia sa postarala o poriadny rozruch, keď pred pár dňami na sociálnej sieti uverejnila sériu fotografií, ktoré ani zďaleka nepripomínajú nežnú krehkú Rosalindu z populárnej mexickej telenovely. Pri pohľade na fotografie s bláznivým účesom si nejeden povedal: Kam sa podela? Zošalela? No našlo sa aj množstvo priaznivcov, ktorí 45-ročnej herečke písali, ako jej to svedčí. Samotná herečka napísala k fotografii s peroxidovými blond vlasmi a ružovými končekmi komentár: "Konečne som našla odvahu to urobiť."

Čítajte viac:

DIY BALAYAGE za pár drobných: Rozžiarte svoju tvár zosvetlenými prameňmi

Čítajte viac:

Kimlička zostavil galériu katastrofálnych vizáží: To najhoršie príde nakoniec!

Ako sa však neskôr ukázalo, išlo len o prvoaprílový žartík, ktorý si Thalia pripravila pre svojich fanúšikov, aby ich takýmto originálnym spôsobom nachytala. Musíme uznať, že sa jej to dokonale podarilo a zmiatla tým aj nás. Úplne by sme jej to uverili, keby nevypublikovala video, ktoré všetko objasnilo.

It's never too late for #AprilFools. 😜🌈🦄😂 Nunca es demasiado tarde para el famoso #AprilFools. 🤡 Príspevok, ktorý zdieľa Thalia (@thalia), Apr 3, 2017 o 5:06 PDT

Anketa

Viac fotografií Thalie si pozrite v našej galérii

Čítajte viac:

Herečka Thalía šokuje: Nevyšla na trh kožou, ale s rebrami!

FOTO vnútri: WOW, krajšia ako nikdy predtým! Barbora Švidraňová podstúpila obrovskú premenu

FOTO: Dúhové vlasy ako ich nepoznáte. Máte odvahu na tento jarný trend?

autor: emma.sk/DM