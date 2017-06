FOTO vo vnútri! To je ale rozdiel! Speváčka Anita Soul sa zmenila na nepoznanie!

Vyzerá úplne inak, ako si ju pamätáme. Slovenskú speváčku Anitu Soul by ste momentálne nespoznali. Vyzerá ako bábika Barbie.

Dlhé tmavé vlasy, exotický vzhľad a neskutočný soulový hlas. Aspoň tak si všetci pamätáme slovenskú speváčku Anitu Soul. Po aktuálnej zmene by sa však spoznali jedine jej nádherný hlas.

Anita ako blondínka

Čítajte viac:

Známe brunetky, ktoré zatúžili po žiarivej blond: Ako sa vám viac páčia?

Krásna umelkyňa sa totiž zmenila na nepoznanie a my len otvárame ústa. Iba nedávno sa totiž na svojej sociálnej sieti pochválila fotografiou, na ktorej sa teší z nového účesu. Dlhej blond hrivy, ktorou sa zrejme inšpirovala u slávnej Kim Kardashian. A to nie je všetko – niektorí jej fanúšikovia si všimli aj jemných zmien na jej tvári a tvrdia, že sexy speváčka zrejme podstúpila aj iné zákroky, ako návštevu u kaderníka. Tak ako to je, milá Anita?! Mimochodom, vyzeráš super!

Čítajte viac:

Blond alebo brunetka? Ktorá farba vlasov pristala známym celebritám viac?

Nová vlna: Mladé talentované speváčky ukázali festivalový outfit

Aj celebrity nosia fejky: Ktorá speváčka sa tým aj pochválila?

Pomaly ďalej zájdeš: Dominika Mirgová na sebe poriadne zamakala

autor: mb