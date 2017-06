Kráľovná prirodzenosti! Táto Slovenska má najkrajšiu pleť v šoubiznise!

Pred rokom sa stala Miss Slovensko a odvtedy svojím zjavom ohromuje všade, kam príde. A to úplne bez mejkapu! Kristína Činčurová je totiž kráľovnou prirodzenosti.

Presne tak! Nádherné črty, veľké očí, dokonalý chrup, husté obočie... A čo viac! Zdravá, žiarivá a bezchybná pleť, ktorá je vraj najkrajšou v slovenskou šoubiznise. Nečudo, že kráska na svoju sociálnu sieť dennodenne pridáva beauty fotografie, ktorými by sa mali ženy inšpirovať.

Čítajte viac:

FOTO vnútri Modelka Heidi Klum sa prestala líčiť: Bez mejkapu ju určite nespoznáte!

Podľa úspešnej Miss Slovensko 2016 je prirodzená krása na žene to najkrajšie. A ona sama je toho dôkazom. Nalíčiť sa nechá iba kvôli práci, no v súkromí mejkap vôbec nenosí. Veď prečo by aj. Jej tvár a pleť je naozaj dokonalá. Veď presvedčte sa sami a skúste sa inšpirovať – každá žena by si mala pred zrkadlom vedieť povedať, že je nádherná. A to bez mejkapu, či iných vylepšení.

Čítajte viac:

Bez mejkapu: Ako sa Alicia Keys stará o pleť, odkedy sa prestala líčiť?

Čítajte viac:

Chameleónka Plačková opäť prekvapila novým účesom: Po ružovej a modrej prišlo TOTO!

Pomaly ďalej zájdeš: Dominika Mirgová na sebe poriadne zamakala

Kristína Farkašová sa mení ako chameleón: Omrzela ju už aj tmavá farba!

FOTO vo vnútri! To je ale rozdiel! Speváčka Anita Soul sa zmenila na nepoznanie!

To je ale zmena! Dôkaz, že bývalá Miss je po pôrode krajšia, ako keď vyhrala súťaž krásy!

autor: mb