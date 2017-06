Pikantné FOTO vo vnútri! Sexi Hantuchová provokuje: Za takýto zadok by ženy vraždili!

Vyzerá tak, že tenistka Daniela Hantuchová je momentálne v top forme. Aspoň čo sa postavy týka, určite. Takto sa totiž ešte nikdy neodhalila...

Pózovala pre rôzne magazíny, nafotila aj sexi zábery, no takto bezprostredne sa ešte neukázala. Vyzerá to tak, že tenistka Daniela Hantuchová je so svojou formou absolútne spokojná. Dokazuje to aj fotografia, ktorú pred pár dňami pridala na svoju sociálnu sieť.

Práve na nej predviedla blonďavá provokatérka pozadie v zvodne vykrojených plavkách, čo je jej doteraz asi najodvážnejší záber. Žeby sa chcela svojou vypracovanou figúrou pochváliť svetu?! Nečudo, veď Daniela na sebe dennodenne maká a je to na nej aj poriadne vidieť. A čo hovoríte na takéto pozadie vy? Menili by ste?

