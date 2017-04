Wow, toto že je dvojnásobná matka?! Andrea Verešová sa znovu vyzliekla!

Opäť úplne do naha! Modelka Andrea Verešová predviedla iba pred pár dňami dokonalú figúru a sexi krivky. Kvôli čomu išla s kožou na trh?

Dokonalá pokožka, ženské krivky a stopercentne vymakaná postava. Presne tak sa pred pár dňami ukázala jedna z najznámejších slovenských modeliek Andrea Verešová. Len málokto by uhádol, že práve táto nádherná žena je už dvojnásobná matka.

No keď sa pochválila nahými a poriadne provokatívnymi fotografiami na sociálnej sieti, vyvolala obrovský rozruch. Na jednej strane zožala množstvo komplimentov, no na strane druhej zlé jazyky tvrdia, že ide o šikovnú retuš. V každom prípade, Andrea išla s kožou na trh a svoje krivky nechala zvečniť do českej verzie slávneho Pirelliho kalendára na rok 2017. Nuž páni, zrejme sa naozaj máte na čo tešiť...

