Cestuj ako topmodelka: Daniela Peštová nám prezradila, ktoré miesta sú tie NAJ

Lietať po svete a fotiť titulky prestížnych magazínov, to by sa nám pozdávalo! Viete, ktoré miesta sú najviac trendy?

Možnosť cestovania tak trochu závidíme úspešným modelkám azda všetky. Daniela Peštová už zo sveta stihla vidieť poriadny kus a exkluzívne EMME prezradila, ktoré miesta jej najviac prirástli k srdcu. Inšpirujte sa!

Lisabon

Lisabon je na také veľké mesto až pozoruhodne pokojné. Očaria vás najmä typické kachličky azulejos, ktoré vidíte doslova na každom rohu. Ak vás zaujíma, ako vznikali, navštívte Múzeum azulejos. Ulice Lisabonu často vedú strmo do kopca, takže ak sa nechcete príliš unaviť, doprajte si pohľad na starodávne námestíčka z okna starodávnej električky.

Započúvajte sa do miestnej obdoby blues, žánru fado, v niektorom z mnohých barov a nezabudnite si k tomu objednať vanilkový koláčik pasteis de nata – určite neoľutujete! A čo na to Daniela? „Prvýkrát som tam bola len nedávno, ale bola to láska na prvý pohľad. Mesto hneď na pláži, to nemá chybu!“

New York

„Moja prvá americká titulka a môj druhý domov,“ tak opísala mesto, ktoré nikdy nespí, úspešná Češka. Ak sa vyberiete navštíviť Veľké jablko, určite sa aspoň raz odvezte v žltom taxíku a dajte si farebný cupcake v jednej z mnohých cukrární v rýchlo sa rozrastajúcom Brooklyne.

Módne maniačky sa vybláznia na Madison Avenue, ale neváhajte navštíviť ani malé vintage obchodíky, nájdete tam hotové poklady! Nezabudnite na Sochu slobody, výhľad z nej je vraj nezabudnuteľný zážitok. Tiež odporúčame navštíviť Metropolitné múzeum, má jednu z najrozsiahlejších zbierok umenia na svete.

Cabo san Lucas

Pod horúcim mexickým slnkom v Cabo San Lucas sa budete cítiť ako v raji. Očakávajte tie najluxusnejšie prázdninové rezorty, nekonečné pláže so zlatistým pieskom a priezračné more plné pozoruhodných živočíchov. Okrem opaľovania a popíjania tradičnej capirinhe vyskúšajte potápanie alebo sa zoznámte so surfom. Ak vás láka dobrodružstvo, prenajmite si kone a vydajte sa spolu so sprievodcom do púšte. „Krásne pláže, skvelé jedlo. Cítim sa tu výborne a všetko mi je akési povedomé, akoby som tu už niekedy žila,“ prisviedča Daniela.

Paríž

Paríž je vždy dobrý nápad! Či sa chystáte s kamarátkou zaútočiť na butiky na Avenue Montagne, alebo sa chcete s frajerom ruka v ruke túlať vo štvrti Montmartre, toto mesto vám ponúkne len to najlepšie. Nezabudnite vyliezť na Eiffelovku, ochutnať makrónky z originálneho cukrárstva Ladurée a navštíviť neďaleký Louvre. „Trochu mi trvalo, kým som si na toto mesto zvykla, ale nakoniec som ani ja neodolala jeho šarmu,“ priznáva modelka a my sa jej vôbec nečudujeme!

Praha

„Všade dobre, doma najlepšie,“ zaznelo, keď prišla reč na Česko. Praha vás dostane najmä svojou bohémskou atmosférou. Nesmiete vynechať orloj ani Karlov most, kde vám za pár českých korún urobia portrét ako spomienku. Na Parížskej ulici môžete vyskúšať, aký limit má vaša kreditka, a keď sa po celom dni budete chcieť niekde najesť, vy skúšajte pivovar U Medvídků, kde si môžete dať výbornú kačku s knedľou a kapustou. A české pivo je nutnosťou, aj keď ho zvyčajne nepijete!

Florencia

Kedysi renesančné sídlo kultúry, dnes vďačná turistická destinácia. Ak milujete umenie alebo prechádzky starobylými uličkami, mali by ste toto talianske mesto navštíviť. Galérií je tu toľko, že by ste ich neprešli ani za týždeň, nevynechajte najmä slávnu Uffizi. Svoj kulinársky zážitok neobmedzujte len na špagety a ochutnajte skvelé toskánske víno chianti – v tomto regióne sú naň výnimočne hrdí. „Nádherné mesto, domy, chrámy, parky – všetko vyzerá ako perfektné filmové kulisy. A to jedlo! A ten shopping!“, rozplýva sa Daniela.

Foto: Shutterstock

Singapur

Pripravte sa, že predĺžený víkend vám na Singapur stačiť nebude! Keď raz navštívite toto rušné kozmopolitné mesto, nebudete chcieť odísť, kým ho poriadne nepreskúmate. Ázijské umenie môžete obdivovať v mnohých galériách, najznámejšia je Red Dot Design Museum.

Na obed sa nezabudnite posilniť miestnymi špecialitami. V multikultúrnom Singapure sa môžete tešiť na jedlá z rôznych oblastí Číny, Indie aj Malajzie, my odporúčame rybie karí. Singapur ponúka aj exotickú prírodu, takže sa pokojne bežte pozrieť na skutočný dažďový prales alebo nočné safari.

autor: EMMA/ Ivana PRIGANCOVÁ