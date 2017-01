Daniela Peštová sa rada zvŕta v kuchyni: Prezradila nám, aké jedlá najradšej varí

Láska ide cez žalúdok a vie to aj Daniela. Na obed, ktorý pripravila pre doktorky zo spolku ALSA, ste pozvané všetky.

To, že modelky jedia iba šaláty a zapíjajú ich citrónovou vodou, je veľmi skreslená predstava. Dôkazom je Daniela Peštová, ktorá je plná prekvapení. Nielenže patrí už dlhé roky k špičke českého modelingu, ale hravo stíha aj svoju rodinu, prácu pre charitu a každodenné varenie. Práve kulinársku mágiu sa nám rozhodla predviesť v jej obľúbenej reštaurácii, kam si pozvala špeciálnych hostí.

Jedlo ako pocta

„Nechcela som variť iba pre pekné fotky, a tak mi napadlo uvariť pre niekoho, koho si veľmi vážim. Dámam, ktoré som pozvala, som chcela urobiť radosť a dať im najavo, ako nesmierne ich obdivujem za pomoc ľuďom trpiacim na ochorenie ALS v neziskovej organizácii ALSA, ktorú sa snažím zo všetkých síl podporovať aj ja,“ vysvetľuje naša hosťujúca šéfredaktorka. Ak si myslíte, že Daniela bola iba okrasou kuchyne, mýlite sa. Menu si zodpovedne vopred pripravila a konzultovala ho so šéfkuchárom vychytenej pražskej reštaurácie SaSaZu, kam chodí často na ázijskú kuchyňu. „Aj keď som v kuchyni doma, nechala som si poradiť a viesť sa odborníkom. Vytvorili sme ľahké, zdravé a chutné menu, ktoré si iste uvarím aj doma. Práve to na ázijských jedlách milujem! Dajú sa pripraviť za skutočne rekordný čas, sú čerstvé a plné chutí. Stačí mať potrebné suroviny a za pätnásť minút je večera pre celú rodinu hotová,“ vymenúva.

Relax za sporákom

Keď sledujeme, ako Daniela obratne narába s kuchynským náradím, je nám jasné, že nebude iba príležitostná kuchárka. „Varím naozaj každý deň, a to dve teplé jedlá. Nie je to však pre mňa problém, pretože varenie vnímam ako obrovský relax a som v kuchyni rada. Za tie roky často varím intuitívne, no bavia ma aj jedlá podľa nových zaujímavých receptov. Dokonca ich mám už slušnú zbierku! Ukladám si ich do iPadu a milujem aj kuchárske knihy, ktoré zbieram,“ opisuje svoju vášeň modelka.

Zorganizovaná kuchárka

A čo by Daniela nikdy nezjedla ani neuvarila? „Držkovú polievku! Ale ináč varím naozaj pestro a zo zdravých surovín. Som taká zorganizovaná kuchárka. Urobím si plán na týždeň, čo chcem variť, a podľa toho nakúpim. Je to nesmierne praktické a šetrí to čas,“ prezrádza svoje know-how mama troch detí.

Mgr. Eva BABOROVÁ

Študovala na Pedagogickej fakulte UK v Prahe, postgraduálne štúdium na 1. lekárskej fakulte KU v Prahe. Momentálne pracuje na neurologickej klinike a Centre klinických neurovied, Všeobecná fakultná nemocnica v Prahe. Pôsobí v ALSE ako konateľka a logopedička.

Bc. Dana FIALOVÁ

Študovala na 1. lekárskej fakulte KU v Prahe odbor fyzioterapia. Momentálne pracuje na neurologickej klinike a Centre klinických neurovied vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Pôsobí v ALSA ako fyzioterapeutka.

MUDr. Petra JAVŮRKOVÁ

Študovala na 2. lekárskej fakulte KU v Prahe odbor všeobecné lekárstvo. Pracuje ako ORL lekárka v Hlasovom centre Praha. V ALSA pôsobí ako ORL špecialista.

Foto: Marcel GONZALES-ORTI

Čo je ALSA?

Nezisková organizácia na pomoc chorým s amyotrofickou laterálnou sklerózou, ALS. ALS je nevyliečiteľné ochorenie, ktoré za plného vedomia zbavuje človeka možnosti ovládať svoje svaly. Trpí ním aj svetoznámy fyzik Steve Hawking či Marian Čišovský.

ALSA v spolupráci s lekármi a so zdravotníkmi navštevuje pacientov v domácej starostlivosti, požičiava pomôcky, ventilátory, komunikátory a učí rodinných príslušníkov, ako sa starať o svojich blízkych. Osvetová kampaň Spoločne proti bezmocnosti na pomoc pacientom s ALS pomohla vyzbierať viac ako milión českých korún a podporila ju nielen Daniela Peštová, ale aj herečka Jana Plodková, herec Stanislav Majer, tenistka Barbora Strýcová a ďalší.

autor: EMMA/ Jana GOMBOŠOVÁ