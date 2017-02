David a Victoria si opäť povedali ÁNO: Beckhamovci tajne obnovili manželský sľub

Slávni manželia sú dôkazom toho, že aj po toľkých rokoch to stále môže klapať. Dokonca aj keď sú prominentný pár! David pred pár dňami dokonca prezradil, že s manželkou si tajne obnovili sľub.

Kto by netúžil po takom manželstve, ako majú títo dvaja? David a Victoria sú vo zväzku už 17 rokov, no ich vzťah je veľmi silný a neustále ho upevňujú. Pred niekoľkými dňami svalnatý sexsymbol v šou Desert Island Discs pre rádio BBC priznal, že Victorii svoje áno povedal už druhýkrát. "Odvtedy sme obnovili manželský sľub a bolo to oveľa viac súkromnejšie. V našom dome pri tom bolo len šesť blízkych ľudí," prezradil David.

V rozhovore pre rádio sa tiež rozhovoril o začiatkoch ich randenia, keď on sa ešte naplno venoval futbalu a Victoria bola členkou populárnej dievčenskej skupiny Spice Girls. Dvojica v tom čase randila v Davidovom aute, pretože manažér skupiny nechcel Victorii pustiť nikam von. Nuž, aspoň majú manželia s úsmevom na čo spomínať.

"Máme silných rodičov, boli sme vychovaní so správnymi hodnotami," povedal David. "Samozrejme, že v priebehu rokov sme urobili niekoľko chýb a všetci vieme, že manželstvo je niekedy ťažké. Ale je to o tom, že na ňom musíte pracovať."

Foto: Profimedia, Instagram

Viac fotografií zamilovaného manželského páru si pozrite v našej galérii.

autor: emma.sk/DM