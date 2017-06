Dnes by som mnohé urobila inak, priznáva Verešová: Prečo odmietla Pitta a ochotne robí žienku domácu?

Andrea Verešová (36 )pre EMMU nafotila odvážne zábery. "Aj Carla Bruni, manželka bývalého francúzskeho prezidenta, alebo manželka Donalda Trumpa nafotili umelecké akty. Berú to ako súčasť svojej profesie. Ak na to žena má a fotky sú decentné, nevidím na tom nič zlé."

Keď sa pozriem na zoznam slovenských missiek, ty patríš k tým, ktorým sa najviac darí a stále sú v kurze. Ako to robíš, že si aj po osemnástich rokoch na výslní?

Ja si to ani neuvedomujem, ale celkom mi lichotí, keď to niekto povie takto nahlas. Nemám na to žiadny recept, len beriem život tak, ako plynie, a neodmietam výzvy, ktoré mi prihrá do cesty. A viem sa z nich tešiť. Ale asi to súvisí aj s tým, že ako Račica potrebujem k šťastiu zázemie, a to mi dáva rodina. Beriem ju ako bezpečný prístav a práca je pre mňa príjemné spestrenie. Možno sa to nezdá, no ja som nikdy nemala extrémne ambície, dokonca ani po výhre na Miss.

To vážne? Každá kráľovná krásy predsa chce dobyť svet a ideálne ho aj zachrániť…

Ale podľa mňa je správne, ak má človek sny a ak im verí. Možno keby som dnes nemala manžela a deti, tak stále lietam medzi Parížom a New Yorkom, pretože v zahraničí som mala vždy veľa ponúk. Veď som robila kampane pre Roberta Cavalliho, Chanel či Valentina, fotil ma Mario Testino aj Patrick Demarchelier. Keď to dnes niekomu poviem, len zhíkne, aká je to bomba. Aj preto mi je trošku ľúto, že o tom nemám veľa dôkazov. No vtedy boli iné časy, fotilo sa na filmy a modelky od fotografov a klientov žiadne zábery nedostávali. Agentúry sa síce snažili vyhľadávať aspoň fotky v časopisoch, no toho bolo málo.

A nie je ti ani trošku ľúto, že si sa od svetového modelingu odstrihla?

Nie, pretože aj keď ma bavil, stále som mala pocit, že mi niečo chýba. Rodina, priatelia, domov, lebo keď ste stále na cestách, strácate kontakt s najbližšími. Bola som ešte veľmi mladá a vo svetových metropolách som si pripadala ako cudzinka. Osamelá. Pocit domova vám môže dať blízka osoba alebo človek, ktorý vás miluje, a ja som vtedy mala partnera v Amerike. Možno aj preto to bolo o čosi ľahšie. No brala by som, keby som mohla mať ešte dvadsať rokov a dnešný rozum. Vtedy som bola decko.

A čo by si urobila inak?

Určite by som bola diplomatickejšia a brala by som svoju prácu vážnejšie. V mladom veku je človek trochu vetroplach, mnohé veci si neváži, všade mešká. Až postupne príde na to, že to nebolo správne. No aj ja som len človek a mám právo robiť chyby ako každý iný. Dôležité je, ako sa z nich poučí.

A spomenieš si na chybu, ktorú občas ľutuješ? Alebo si povieš – škoda, že som sa vtedy nerozhodla inak?

Mala som dvadsať rokov, keď som dostala ponuku, aká sa neodmieta. Hrať trójsku Helenu vo filme s Bradom Pittom. Lenže vtedy som chodila s Jaromírom Jágrom, ktorý si nevedel predstaviť, že by som na pol roka odišla do Maroka a nakrúcala s Bradom. Bola som zaľúbená, a tak som dala prednosť láske, aj keď to možno bolo nerozvážne. No asi to tak malo byť. Osud chcel, aby som nakoniec skončila v Česku.

Ale nakrúcanie si si nedávno vyskúšala, vraj ťa obsadil Jakubisko do pokračovania Perinbaby. Baví ťa herectvo?

Jasné, je to super skúsenosť, no ja som už dostala menšie príležitosti v seriáloch aj vo filmoch. Lenže hrať v Perinbabe, to bola iná káva, pretože túto rozprávku som milovala od detstva. No a Juraj Jakubisko je pán režisér, s ktorým je radosť spolupracovať. S ním išlo všetko perfektne. Teda, ak neberiem do úvahy ten ťažký dobový kostým, ktorý mal obrovskú konštrukciu, spodnice a korzet. Hrala som kňažnú a trochu som sa bála scény, kde mi mal pes trhať sukňu, ale dopadlo to dobre. Zostala som celá.

Vráťme sa ešte k modelingu. Pre EMMU sme ťa fotili v plavkách a dokonca si sa nechala presvedčiť aj na nežné zábery bez nich. Nemáš problém s nahotou pred objektívom?

Práca modelky je aj o tom, že ukazuje svoje telo. Samozrejme, že sa pred objektívom trošku hanbím a nie je mi to až také príjemné, no ak fotím so skvelým tímom a mám záruku, že zábery nebudú vulgárne, prečo nie? Veď aj Carla Bruni, manželka bývalého francúzskeho prezidenta, alebo manželka Donalda Trumpa nafotili umelecké akty. Berú to ako súčasť svojej profesie. Ak na to žena má, fotky sú decentné, nevidím na tom nič zlé.

Viem o tebe, že každý deň varíš, ako je potom možné, že vôbec nepriberáš?

Pretože mám dobrú genetiku a stále sa hýbem. V zime sme aj s deťmi každý víkend na lyžiach, v lete plávam, hrám tenis, celá rodina bicyklujeme. A okrem toho každý deň robím jogu, pilates alebo port de bras, špeciálne cvičenie prebraté z baletu. V našom malom mestečku máme taký babinec kamošiek, s ktorými chodíme cvičiť a navzájom sa motivujeme. Lebo keď pár dní nič nerobím, doslova cítim, ako ma všetko bolí. A ešte nie som vo veku, že by som sa mohla opustiť a na všetko sa vykašľať.

Varenie ťa baví alebo ho berieš ako nutné zlo?

Baví ma, lebo mám doma vďačných stravníkov. Trošku som ich rozmaznala, pretože u nás doma je vždy teplé jedlo. Asi mám školu mojej babky, ktorá mala päť detí, veľký dom a v ňom stále plné hrnce. Navyše, mne s manželom sa po celom dni nechce chodiť po reštauráciách a keď chceme pohodu, radšej zostaneme doma. A tak vyváram. V nedeľu robievam slovenskú klasiku ako sviečkovú, roštenku alebo vývar. A moje deti úplne najviac milujú pečené kura alebo kurací perkelt. Sama si však radšej dám ľahšie jedlá. Zeleninové šaláty, ovocné kokteily, ryby.

Čiže klasická žienka domáca, však? A pritom by o tebe ľudia, ktorí ťa poznajú len z fotiek, povedali, že sa nepohneš bez krásnych šiat a diamantov...

Diamanty? Veľa ich nemám ani nechcem. Potom sa zbytočne bojím, že ich stratím. Stále predvádzam, večne sa kdesi prezliekam a už som si takto niekde v šatni zabudla briliantové náušnice. Alebo som si raz pri fotení odložila drahé hodinky, ktoré sa viac nenašli. Preto si hovorím, že keď nič nemám, ani nič nestratím a nemusím sa o to báť. Zistila som, že nemá zmysel viazať sa k hmotným veciam. Skôr investujem do zážitkov. Manželovi stále hovorím, že na Vianoce alebo na sviatok nechcem nič, len peknú dovolenku. Alebo niečo praktické do domácnosti.

Prosím, neber ilúzie ženám, ktoré v tebe vidia módnu ikonu a povedz, že aspoň do šatníka investuješ...

Šatník mám naozaj veľký. Vďaka značkám aj návrhárom, s ktorými už roky spolupracujem. Aj preto som pred pár rokmi vymyslela charitatívny bazár, kde mohli známe osobnosti posunúť oblečenie, ktoré už nenosia, a pomôcť tak dobrej veci. Vtedy sme vyzbierali asi dva milióny korún a všetky peniaze išli na nadačné projekty. Veď aj mne sa stane, že trebárs spoločenské šaty mám na sebe raz či dvakrát a viac si ich nemôžem obliecť. Kedysi mi nákupy robili radosť, dnes ich beriem ako nutné zlo a oveľa radšej nakupujem pre deti než pre seba. No aby som to s oblečením mala jednoduchšie, založila som si vlastnú módnu značku.

Takže už je z teba návrhárka?

Ako modelka denne počúvam od žien, že nevedia zohnať krásne šaty podľa svojich predstáv. A aj mne originálne kúsky v skrini chýbali, tak som si povedala, že prišiel čas vymyslieť vlastnú kolekciu. A dala som sa dokopy s návrhárkou Zuzanou Lešák Černou, ktorú poznám roky, Je šikovná, dokáže zhmotniť moje predstavy, a spolu sme vytvorili značku Black Eve. Naša kolekcia je určená pre ženy, ktoré chcú byť originálne, no potrpia si na minimalizmus a čisté línie. Mne však záleží aj na tom, aby dostali prvotriedny servis a kvalitu. Veď keby ženy videli, že tie šaty sú zle ušité, už si ich nekúpia.

Vyzerá to tak, že všetko, do čoho sa Andrea Verešová pustí, šliape. To máš nejakú kúzelnú paličku na úspech?

Nemám, aj keď to tak môže vyzerať. Skôr rozmýšľam, čo užitočné by som ešte v živote mohla urobiť, kam by som sa mohla posunúť. Aj preto celé roky podporujem rôzne charitatívne projekty, len ich nemám pod kontrolou, tak som si povedala, že to začnem robiť sama.

A?

A založila som vlastnú nadáciu, ktorá pomáha deťom zo sociálne slabších rodín a detských domovov. Chcem ich motivovať, rozvíjať ich talenty, plniť im sny. Organizujem im stretnutia so známymi ľuďmi, plánujem pre ne tábory, tanečné aj športové kurzy. Lebo cítim, že by som už mala začať viac dávať, nielen brať. Moje deti chodia na flautu, na klavír, robia spoločenské tance, gymnastiku, a tak nemajú čas sedieť pri iPadoch. Chcem, aby skúsili čo najviac vecí a potom si vybrali to, čo ich bude baviť. A chcem, aby tú šancu dostali aj iné deti.

Máš peknú rodinu, si krásna, úspešná, je vôbec ešte niečo, o čom snívaš, alebo sa ti už podarilo všetko?

Samozrejme, že snívam, bez snov sa žiť nedá. Ale nehovorím ich nahlas, pretože potom sa nemusia splniť. Snažím sa byť vďačná za všetko, čo mi osud nadelil, a teším sa aj na to, čo ma čaká. Ak príde čosi nové, bude to super, ak niečo nevyjde, nič sa nedeje.

Pred pár rokmi si mi v rozhovore pre EMMU prezradila, že koketuješ aj s myšlienkou na tretie dieťa. Ešte to platí?

Úplne to nevylučujem a ďalšie dieťatko si viem predstaviť. Ale teraz si vychutnávam, že dcéra Vaneska aj syn Danko sú už väčší a ja mám viac času na prácu. A na moje projekty ako módna značka a nadácia. Ona je teraz tak trochu mojím tretím dieťaťom. Je ešte v plienkach a zaberá mi veľa času, pretože s ňou mám veľké plány.

Aj ty máš určite slabé chvíľky, keď ťa niekto naštval, čosi sa ti nepodarilo alebo je toho na teba priveľa. Ako si ich liečiš?

Na slabé chvíľky a stres mám zaručený recept. Vybiť sa a prísť na iné myšlienky. Najviac mi pomáha šport a ten pocit, keď si dám do tela. Takže plávanie, joga, tenis, bicykel alebo čokoľvek, čo robím na sto percent. A potom pohár vína, teplá vaňa s morskou soľou a so sviečkou v kúpeľni. To si naozaj vychutnávam, pretože vtedy som len sama so sebou.

autor: Danka Vilhanová