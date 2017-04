Dokonalá žena Romana Pomajba: Takýto styling miluje na nežnom pohlaví

Takto má vyzerať ONA! Roman Pomajbo EMME prezradil, ako by sa podľa neho mala obliekať dokonalá žena.

Toto je jeho styling!

Herec a známy zabávač, ktorý s manželkou vychováva tri dcéry.

Keď nám povedal, aby sme modelku obliekli do ponča alebo do extravagantného modelu od slovenského dizajnéra, zostali sme v šoku. Roman však má na ženách rád originálne veci. „Ony to tak milujú a cítia sa sebavedomo. Chlapi hneď vidia, že to takáto žena o sebe vie. Nosí sa ako páv,“ vysvetľuje herec a tvrdí, že obdivuje ženy, ktoré vedia zvýrazniť svoje prednosti a nedostatky povýšia na niečo pozitívne. Vždy si však na nich všimne aj krásnu vôňu, chôdzu či úsmev. A čo na nežnom pohlaví neznáša? Keď žena vyzerá ako muž.

„Na čunder nech si pokojne oblečie maskáče a kanady, ale v osobnom živote by mala byť žena ženou. A nech z nej netrčia reťaze a tetovačky. Je to zvlášna móda a nechcel by som, aby raz moje baby takto prišli domov,“ zamýšľa sa zabávač, ktorý miluje najmä múdre ženy. „Keď je chytrá, tak to muža prekvapí a zapne si kontrolku, že toto nie je "ľahká korisť". A muži musia dobýjať. Tak to bolo aj s mojou ženou.“

Foto: Lukáš KIMLIČKA

