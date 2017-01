Drsňák Eminem má doma poklad: TAKTO teraz vyzerá jeho krásna dcéra!

Drsný raper Eminem len málokedy dáva najavo, že kdesi vo vnútri má aj svoju svetlú stránku. Tú po ňom nepochybne zdedila aj jeho dcéra. Len sa pozrite, aká krásavica z nej vyrástla!

Hailie Jade Scott nám bola vždy známa predovšetkým z Eminemových piesní. Častokrát jej meno zakomponoval do svojej tvorby. A aj keď to boli piesne drsného rapera, o Hailie sa vždy vyjadroval ako ten najmilujúcejší otec na svete. Bodaj by nie, veď má doma hotový poklad!

Čítajte viac:

Lola rastie ako z vody: Z dcéry Dary Rolins je už riadne veľká slečna!

Hailie však už dávno nie je malým dievčatkom, ktorým kedysi bola. Koncom minulého roka oslávila svoje 21. narodeniny, a tak sa už aj oficiálne môže zaradiť do radov dospelých. Vyrástla z nej zrelá žena, ktorá oplýva krásou, šarmom a Eminem na ňu môže byť právom hrdý. No Hailie je nie len krásna, ale zároveň má aj správanie, aké sa na dospelú slečnu patrí. A čo je najdôležitejšie, najviac zo všetkého je vďačná svojim rodičom, vďaka ktorých láske a starostlivosti je dnes človekom, akým je. Napriek tomu, že sú rozvedení, netají sa tým, že ich oboch ľúbi a sú pre ňu rozhodne dôležití. Obaja majú, nepochybne, obrovskú radosť z dcéry akou je Hailie.

Čítajte viac:

FOTO Daniela z dua Twiins sexi ako nikdy predtým: Polonahé zábery bez podprsenky!

Foto: Instagram.com

Viac fotografií si pozrite v našej galérii.

Čítajte viac:

Kráska Meadow Walker: Z dcéry slávneho otca je dnes nádherná žena!

autor: emma.sk/AJ