Drsniak Tom Hardy v slzách: Sexi herec stratil blízkeho priateľa

Nie nadarmo sa vraví, že pes je najlepší priateľ človeka. Hollywoodsky herec Tom Hardy by vám o tom vedel porozprávať. Pred pár dňami však svojho najlepšieho kamaráta navždy stratil...

Aj tí najväčší drsniaci si občas poplačú. Dôkazom je aj hrdina akčných filmov Tom Hardy (39), ktorý pred pár dňami oznámil svetu smutnú správu, že jeho 6-ročný labrador Woodstock zomrel na následky zápalovej choroby svalov. Herec smrť svojho chlpatého miláčika nesie veľmi ťažko a tieto dni sú preňho náročné.

"Bol to najlepší parťák zo všetkých, našu rodinu zahŕňal obrovskou láskou. Odišiel veľmi skoro a o to viac ma jeho strata zlomila. Ďakujem, Woody, že si vstúpil do môjho života a navždy si sa doň zapísal. Teraz utekaj v nebi s anjelmi, znovu sa uvidíme, keď sa tam dostanem aj ja. Zbohom kamarát, budem ťa navždy milovať..." znejú Hardyho slová, ktoré venoval svojmu psíkovi.

Foto: profimedia.sk

Tom sa stal hrdým majiteľom psíka jedného dňa keď išiel autom a 11-mesačné šteniatko mu takmer vošlo pod kolesá. Hardy sa rozhodol zastaviť a zobrať si psíka k sebe. Odvtedy boli nerozlučná dvojica a Woodstock chodil s herecom dokonca aj na nakrúcanie či filmové premiéry.

Vieme, že táto strata neskutočne bolí a prajeme Tomovi veľa síl.

