Feminizmus podľa Ivanky: Bojuje za práva žien, no niečo tu nesedí...

IVANKA TRUMP má imidž úspešnej supermatky, a tak sa nominovala za ambasádorku žien, ktorá chce bojovať za ich práva. My v EMME jej držíme palce, no aj tak nám to zaváňa FALOŠNÝM FEMINIZMOM.

Famílla Trumpovcov má päťdesiat odtieňov. Päťdesiat odtieňov blond, dokonalých šiat, ešte dokonalejších úsmevov, ale aj rôznych grimás. A tiež päťdesiat stupňov nenávisti, ktorú voči nej cítia Američania a s nimi ďalší kus sveta. No aj v ich rodine existuje jeden člen, ktorého národ zbožňuje. Ivanka. Dokonalá mama troch detí, ktorá má tridsaťpäť rokov, stále vyzerá tak upravene, ako by si práve odskočila z módneho móla, a je pilierom mondénneho sveta na Manhattane. Ako inak, aj jej manžel je dokonalý.

Jared Kushner je dedičom vplyvnej newyorskej rodiny a ona ho miluje natoľko, že kvôli nemu ochotne konvertovala na židovskú vieru. Ale miluje aj svojho tatka, ktorému v prezidentskej kampani vytrvalo kryla chrbát, a tak si z nej Donald urobil silný tromf. Čo na tom, že sa prezentoval ako nechutný sexista? Stačilo, aby pri obvineniach zo sexuálneho obťažovania vedľa seba postavil svoju krásnu dcéru, a všetci mu uverili, že to tak nemyslel.

A stačilo, aby Ivanka nahlas porozprávala ódy na tému – neuveríte, ale môj otec je zanietený feminista, a tiež jej to národ zhltol. Veď aj ona sama priznáva, že „nikdy by som nebola tým, kým som, keby mi otec nedodával odvahu“. Potrebuje niekto lepší dôkaz, že Ivanka je verný obraz svojho slávneho otca, súčasného amerického prezidenta? A dobre vie, ako predať seba aj jeho.

Feminizmus na predaj

Po Spojených štátoch sa traduje historka, že keď kongresmanka za demokratov Nancy Pelosiová blahoželala novozvolenému prezidentovi a pýtala sa ho na ženské otázky, okamžite jej dal k telefónu svoju dcéru. Pretože Ivanka je #womenwhowork.

A má to rozbehnuté na mnohých frontoch. Kolekcia oblečenia aj šperkov, lifestylový web pre pracujúce matky, ale aj Instagram, ktorý je zmesou dokonalých fotiek celej rodiny. A pozor, nesmieme zabudnúť ani na jej literárne počiny, pretože píše knihy. Pre Ivanku je femimizmus mantra a ťaží z nej, čo sa dá. Napríklad dáva tipy na jogové pozície, ktoré pracujúcej matke pomáhajú odštartovať skvelý deň, ako z rukáva sype rady na vytvorenie imidžu biznis woman či ako si v sebe vybudovať sebaúctu.

Prečo je taká úspešná?

V roku 2009 jej vyšla kniha The Trump Card a už vtedy v nej pretriasala tému rovnosti žien. A viete, čo bolo jej mottom? Že ženy by si mali vedieť poradiť samy. Nech sa nespoliehajú na iných, pretože riešenie je, ako tvrdí Ivanka, v každej z nás.

„V biznise, a vlastne to platí vo všetkom, nikto nedostane nič zadarmo,“ radí blonďavá kráska, ktorá pravdivosť tohto hesla ukázala na vlastnom živote. Ona, ktorá sa narodila v rodine miliardára, neváhala a pustila sa do podnikania. Veď koho by už len bavilo celé dni nakupovať, vysedávať v beauty salónoch alebo na obedoch s kamoškami, ako to robia iné zazobané Američanky? Ešte jej ani nezaschol atrament na vysokoškolskom diplome a už nastúpila do práce. Ako inak, do otcovej firmy, no nezabudne pripomenúť, že ona ani jej dvaja bratia oproti iným zamestnancom nikdy nemali žiadne výhody. Naopak, ocitnúť sa zoči-voči manažmentu firmy, ktorý tvorili muži vo veku okolo päťdesiat rokov, zatiaľ čo ona mala ledva dvadsaťpäť, vraj bolo pekelne ťažké. Lenže Ivanka nosí otcove gény, takže si s manažérmi v prechode hravo poradila. Dokonca tomu venovala kapitolu v knihe, kde píše čosi v duchu – nie je nič neuveriteľnejšie ako žena, ktorá berie svoj osud do vlastných rúk a každý deň maká na tom, aby si splnila sny.

Kto všetko na jej dokonalý imidž robí?

V jej múdrych motivačných knižkách sa však nič nehovorí o ľuďoch, ktorí jej v plnení snov pomáhajú. A ten početný tím neprezentuje ani na vlastnom Insta profile, kde nenájdete fotky upratovačiek, ktoré každý deň vysávajú koberce v jej byte, ani opatrovateliek, ktoré sa starajú o jej tri ratolesti, či gazdiniek, ktoré žehlia manželove košele. A treba pripomenúť, že feminizmus podľa Ivanky nechce nič od mužov. Veď aj časopis New York Times si všimol, že „Ivanka od svojho manžela nevyžaduje žiadnu pomoc v domácnosti.

A hoci pán Kushner možno občas doma umýva riad, na Instagrame to nikdy nezverejnia“. New York Times zašiel ešte ďalej, keď od pravej ruky prezidenta žiadal, aby priznala, že pre jej šťastný život pracuje kopa iných žien. „Prečo sú všetky tieto asistentky a pomocnice v domácnosti neviditeľné?“ pýta sa novinárka Amy Larroca. Mimochodom, na zoznam pomocníc a poradkýň Trumpovej dcéry sa najnovšie zaradila aj Dina Powell, bývalá manažérka banky Goldman Sachs, ktorej prácou je postarať sa o podklady pre politické záležitosti. Napríklad k platenej materskej dovolenke, za ktorú prvorodená prezidentova tak vytrvalo bojuje. Aj preto sa už niekoľko mesiacov stretáva s majiteľkami a manažérkami veľkých podnikov, aby ich presvedčila na schválenie platenej materskej dovolenky. Na ktorú dnes má nárok len 12 percent Američaniek. Jej aktivity sú chvályhodné, no je za tým jedno veľké ale.

Prečo práve ona?

Profesorka Juliet A. Williamsová, ktorá prednáša rodovú problematiku na Kalifornskej univerzite v Los Angeles, si myslí, že je to len marketingový ťah. „Z akého titulu Ivanka tak bojovne vystupuje za práva žien? Chápem, je ženou a má prístup do Bieleho domu, ale bola právoplatne zvolená? A vybral si ju národ pre jej kompetencie? Nie, to len jej otec, ktorý je vplyvný muž, využil dcéru, aby mu vylepšila a zjemnila imidž. Navyše, ona sama je manželkou muža, ktorý získal v Bielom dome post prezidentovho poradcu. Tak, čo je na tom feministické?“ pýta sa odborníčka a pripomína, že Ivanka ani na svojej oficiálnej stránke nikdy nepreberala témy ako finančná rovnosť mužov a žien v oblasti zárobkov, zlaté stropy pre manažérov ani neistoty žien, ktoré pracujú na čiastočný úväzok. „Feminizmus podľa Ivanky vlastne nič nespochybňuje, pretože ona sama proti ničomu nebojuje,“ tvrdí Juliet A. Williamsová.

A čo je ešte horšie, riziko je vraj v tom, že šíri falošný feminizmus. „Ak sa jej podarilo skĺbiť prácu a kariéru s rodinným životom a zároveň využiť všetky výhody, ktoré feministky doteraz vybojovali, má naozaj ďaleko k tomu, aby sa stala novou bojovníčkou za práva žien. Práve naopak, pripomína skôr šarlatánku, ktorá predáva tradičnú ženskosť a podporu mužov, zabalenú do pekného obalu,“ tvrdí spisovateľka Jill Filipovic, ktorá to takto natvrdo napísala pre New York Times. „Ivanka neustále opakuje, že materstvo je pre ňu to najkrajšie povolanie na svete.

A rada sa pred svetom ukazuje najskôr ako manželka, matka, sestra a dcéra, až potom ako ambasádorka dievčat a žien. Presne tak to však funguje u extra úspešných dvojíc – manžel je ten najúspešnejší a vždy sa mu darí len preto, lebo jeho žena ho vo všetkom podporuje,“ nedáva si servítku pred ústa Jill Filipovic. Veď názorný príklad zažili aj Trumpovci. Samotný prezident Donald, ktorý sa teraz bije do pŕs, ako veľmi podporuje ženy, sa nikdy nestaral ani o domácnosť ani o výchovu detí.

„Môj ex vždy riešil iba biznis, kým boli deti malé, nezaujímal sa o ne,“ spomína jeho exmanželka Ivana, matka Ivanky. „Ale keď každé z nich dovŕšilo 21 rokov a skončilo univerzitu, povedala som mu – Donald, tu máš hotový produkt, teraz je na tebe, aby si sa o ne postaral.“ A on si pokyn svojej prvej manželky zjavne zobral k srdcu, keďže z prvorodenej urobil čosi ako zástupkyňu prvej dámy Melanie, ktorá sa stále nepresťahovala z New Yorku. Bola to Ivanka, kto sedel v prvom rade na tlačovej konferencii izraelského premiéra Benjamina Netanjahu, ona po boku otca navštívila továreň Boeing v Južnej Karolíne a nechýbala ani na stretnutí s kanadským premiérom Justinom Trudeauom, kde preberali „problémy, ktoré riešia ženy na trhu práce“.

A, ako inak, prvá dcéra Ameriky o tom výdatne postuje na svojom Instagrame, ktorý má, mimochodom, vyše tri milióny followerov. Pre jeden tábor jej fanúšikov je Ivanka ikonou. „Konečne Američanka, ktorú môžeme obdivovať a rešpektovať. Matka, podnikateľka, manželka a navyše sa zaujíma o verejné veci,“ píše sa v obdivných komentároch Druhá, tá väčšia skupina, je o čosi drsnejšia a pýta sa, prečo Ivanka chodí na rokovania v Bielom dome? Len preto, že je dcérou svojho otca? Áno. Presne preto sa vzdala svojho biznisu, ochotne sa s manželom aj tromi deťmi presťahovala z Manhattanu do Washingtonu, kde si všetci musia zvykať na nové prostredie aj nové školy. Čudný odkaz od niekoho, kto sa pýši tým, že je #womenwhowork, čiže pracujúca žena, nemyslíte?

Toto ste netušili o rodine Trumpovcov:

Ivanka už ako študentka dostala ponuku od Anny Wintour, šéfredaktorky časopisu Vogue, ktorá z nej chcela urobiť redaktorku. Ona to však odmietla, pretože jej vášňou sú nehnuteľnosti.

Joshua Kushner, brat Ivankinho manžela Jareda, randí s topmodelkou Karlie Kloss. Možno si budúce švagriné budú rozumieť, veď aj Ivanka to kedysi skúšala s modelingom.

Viete, akú kozmetiku používa najmladší člen klanu Trumpovcov, len desaťročný Donaldov syn Barron? Hydratačný krém Kaviar Complex C6, ktorý má protivráskové účinky a stojí sto dolárov.

Ivanka každý deň vstáva o piatej ráno a cvičí ešte predtým, ako sa zobudia deti. Chce byť štíhla a pochopila, že kŕmiť treba Instagram, a nie seba.

Mladšia dcéra Donalda, ktorú má s exmanželkou Marlou Maplessovou, od otca dostávala ako študentka každý mesiac len 500 dolárov. Tiffany tak musela rátať doslova centy.

Viac fotografií Ivanky Trump, ktorej mama je z Československa, nájdete v našej galérii.

