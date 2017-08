Festivalová princezná: Ivana Surovcová si nevie predstaviť leto bez festivalov. Ktorý miluje najviac?

Odkedy zavítala na prvý festival, na hudobné letné podujatia nedá tanečnica Ivana Surovcová dopustiť.

Kedysi na festivaly chodila len pracovne a hneď odišla domov. „Vôbec som neočakávala, že festivalová atmosféra má také čaro. Stačila mi však jedna návšteva Pohody a všetko sa zmenilo,“ rozpráva Ivana, ktorá si festivaly tak zamilovala, že ich každoročne navštevuje hneď niekoľko. Dokonca aj legendárnu kalifornskú Coachellu. Na nej mala možnosť vidieť tie najväčšie hviezdy hudobného priemyslu aj filmového plátna, pre ktoré je známy festival udalosťou sezóny.

„Práve na Coachelle som pochopila, že festivaly sa dajú organizovať aj na veľmi vysokej úrovni. Čisté prostredie a toalety, fantastické miešané drinky, jedlo od výmyslu sveta a úžasná hudba, to všetko patrí ku Coachelle. Naozaj je to top festival. Vždy odtiaľ odchádzam vytancovaná a inšpirovaná módnymi vychytávkami, pre ktoré je Coachella taká sledovaná.“ Aj preto prišla so svojou kamarátkou Katkou Štumpfovou na nápad dočasných tetovaní, ktoré na Slovensku dovtedy chýbali. Ich spoločná značka Kattiva dnes reprezentuje trendovú bižutériu, originálne ruksaky, plavky a tetovania od výmyslu sveta.

„Aj trendové tetovania sa každý rok inovujú. Od metalických cez biele, farebné vytieňované alebo s 3D efektom. Ja sama naozajstné tetovanie nemám, a preto sa veľmi rada ozdobím aspoň dočasným. Každý týždeň si tak môžem vybrať iný dizajn a farbu,“ vysvetľuje tanečnica a dodáva, že hitom Coachelly boli tento rok retiazkové podprsenky. Nosili ich speváčky, modelky, známe blogerky aj bežní návštevníci podujatia.

„Hviezd som stretla na Coachelle množstvo, no ja sama sa najradšej bavím s ľuďmi, ktorých dobre poznám a o ktorých viem, že sme naladení na rovnakú vlnu!“ Ivana stihla tento rok navštíviť Oravu aj Lednice a čakajú ju pracovné plány. Ak by si však mala vybrať leto snov, zahŕňalo by najmä cestovanie. „Roadtrip po Európe, to je moje! Len tak nasadnúť do auta a prejsť naplánovanú trasu po Taliansku alebo po Španielsku. K tomu dobré jedlo a šport, nič viac by som si nemusela priať.“

autor: Broňa Holcinger