FOTO VNÚTRI Ďalší Babyboom v slovenskom šoubiznise: Ktorá bývalá Miss čaká dvojičky?

Nie jedno, rovno na dve malé ratolesti sa teší jedna z bývalých víťaziek súťaže krásy Miss Universe, viete o koho ide? Pozrite sa, čím sa pochválila na svojich sociálnych sieťach!

Písal sa rok 2007 a korunku krásy získala ďalšia finalistka súťaže Miss Universe, riaditeľkou je Silvia Lakatošová, ktorá túto prestížnu súťaž vedie od jej začiatku. Lucia Senášová, ktorá bola ďalšou víťazkou a držiteľkou korunky krásy, je nám známa svojimi vulgárnymi fotkami. Hneď po jej výhre sa objavila séria šteklivých aktov, ktoré sme si mohli pozrieť v známom pánskom časopise Play Boy. Lucia na nich bola úplne nahá! V roku 2014 si Silvia našla svojho vyvoleného a jej manželom sa stal Talian Simone Ruggeri, avšak happy end sa nekonal a v tomto roku sa manželia rozišli! Teraz bývalá Misska žije na Slovensku a na osobnom Facebookovom profile sa pochválila takouto fotkou! Budú dve!

Foto: Facebook.com/luciasenasiova

Prefíkaná Misska si takto urobila srandu zo svojej rodiny, známych a sledovateľov. Asi málokto z vás si prečítal celý text, ktorý uverejnila na sociálnej sieti. Tak sa do čítania pustite znova! Áno, čítate správne. Lucia žiadne dvojičky nečaká a chcela poukázať na to, že ľudia čítajú iba začiatok textu, no a podľa toho si urobia svoj vlastný záver, ktorý nemusí byť pravdou...

