FOTO vnútri Modelka Heidi Klum sa prestala líčiť: Bez mejkapu ju určite nespoznáte!

Nemecká kráska má aj vo svojej štyridsiatke telo bohyne, ktoré jej môže nejedna žena závidieť. Okrem tela sa môže pochváliť aj tvárou, ktorá jej neustále zarába milióny. Najnovšie razí trend, že v súkromí sa vôbec nelíči!

Pridala sa na trendovú vlnu "make up free", ktorá začína byť čoraz viac populárnejšia medzi celebritami. Heidi to zatiaľ dodržuje v súkromí, na rozdiel od veľkej "bezmejkapovej" revolúcionárky Alicie Keys, ktorá sa ho vzdala aj na červenom koberci.

Topmodelka nemá problém ukázať sa nenalíčená na ulici, ani sa pochváliť takou selfie na Instagrame svojim fanúšikom. Je fakt, že bez výrazného líčenie vyzerá ešte mladšie. Rozdiel je naozaj obrovský a na niektorých fotkách by ste ju možno ani nespoznali. Jej pleť je určite zaťažovaná po toľkých rokoch v modelingu a preto jej určite padne vhod, keď sa nemusí líčiť. A neukrýva sa ani za veľké okuliare, ako to majú niektoré hviezdy v obľube.

Takto ju uvidíte na červenom koberci. Nechajme sa prekvapiť, či si trúfne vyraziť bez mejkapu aj do spoločnosti. Určite by jej to seklo!

Foto: Profimedia.sk, Getty images

Pozrite si ďalšie fotky modelky bez mejkapu v našej fotogalérii.

autor: ls