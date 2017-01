FOTO VNÚTRI Prekvapivé priznanie Silvie Kucherenko: Táto žena je jej veľký VZOR!

Neuveríte, s akou novou informáciou prišla Silvia pred pár dňami. Na svojom instagramovom profile uverejnila fotografiu ženy, ktorá je veľmi inšpirujte. Uhádnete, o kom je reč?

Majiteľka azda najznámejších pier na Slovensku je vzorom pre mnohé mladé dievčatá, ktoré sa chcú aspoň trochu priblížiť tejto blonďatej kráske. Svedčí o tom aj množstvo followerov na sociálnych sieťach a veľký počet obdivných komentárov pod každou fotografiou, ktorú Silvia uverejní. Nás však zaujímalo, či aj samotná Silvia má svoj vzor, a ktoré ženy obdivuje. Pred niekoľkými dňami sme sa dočkali odpovede.

Nie je ňou nik iný, ako novopečená prvá dáma USA, Melania Trump, ktorá má so Silviou viac spoločného, ako by sa mohlo zdať. Na Instagrame pod fotografiou s Melaniou uverejnila aj nasledujúci komentár: „Ani sekundu som včera nevynechala inauguráciou Trumpa na CNN, hlavne kvôli tej úžasnej žene Melánie...áno, ak chcete vedieť môj vzor, ženský vzor, tak jedine ona, krásna, múdra, emancipovaná a koľkokrát bol Trump na “dne“ aspoň sa to písalo...stále stojí verne po jeho boku.“ Týmito slovami narážala na skutočnosť, že napriek nepriaznivej životnej situácii aj Silvia stojí verne pri svojom manželovi.

Foto: instagram.com/officialsilviakucherenko

Viac fotografií Silvie a novej prvej dámy USA si pozrite v našej galérii.

autor: emma.sk/DM