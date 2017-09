Frontman skupiny Billy Barman: Toto milujem na lete najviac!

Leto sú festivaly, tvrdí Juraj Podmanický, frontman kapely Billy Barman. Čo okrem nich na lete miluje najviac?

Jeho život je najmä o muzike. Líder populárnej skupiny Billy Barman ju rieši nielen ako hudobník, ale aj ako zakladateľ festivalu Grape, ktorý organizuje už osem rokov. V lete má síce práce oveľa viac ako po zvyšok roka, no práve preto toto obdobie miluje.

Čítajte viac:

FOTO VNÚTRI Zistili sme, čomu nevie moderátorka Vavrinčíková odolať: Vedeli ste, že ich má až toľko?

„Letné festivaly sú oslavou hudby a keďže jeden z nich pripravujem, je to pre mňa absolútny vrchol roka. Ale aj ostatné festivaly, na ktorých naša kapela hráva, si užívam. Beriem to ako výzvu, lebo na takéto akcie chodí aj publikum, ktoré neprišlo len kvôli nám, takže trošku musíme bojovať o ich pozornosť. A keď sa to podarí, je to super. Najradšej hrám na pódiu medzi ôsmou a deviatou večer. Vtedy sa končí deň a prichádza noc, na ktorú všetci čakali, a ja sa teším, keď môžem byť súčasťou tohto okamihu,“ vysvetľuje Juraj. A čo robí, ak práve nehrá ani nič neorganizuje? Obieha koncerty iných skupín a užíva si hudbu.

„Chodím na dlhé prechádzky, perfektne to prečistí hlavu. Alebo vyrážam na výlety na bicykli, vyšliapem si hrebeňovku v Tatrách a užívam si vítanie slnka. A milujem letné noci na brehu Dunaja alebo v uliciach Bratislavy, ktoré sa večer ochladia a my s kamošmi vtedy len tak posedávame na obrubníku. Toto v lete nikdy nesmiem vynechať.“

Viac foto nájdete TU.

Čítajte viac:

Neuveríte, Kucherenko smeruje do televízie: Pozrite si tieto SEXI zábery!

Festivalová princezná: Ivana Surovcová si nevie predstaviť leto bez festivalov. Ktorý miluje najviac?

Fíha, to sú fešandy: Komička Evelyn ukázala mamu a babku, to je podoba!

FOTO Toľkoto kufrov ste ešte nevideli: Domi, ty sa sťahuješ?

FOTO VNÚTRI Deti nášho šoubiznisu: Rozhodnite, ktoré je to najkrajšie!

autor: Jana Gombošová