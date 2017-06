Gáborík a Surovcová: Tromfnú svojou veselicou Adelinu svadbu roka?

So svadbami v šoubiznise sa tento rok roztrhlo vrece! Túto sobotu skončila pod čepcom Adela a čochvíľa si status manželky osvojí aj Ivanka Surovcová. Čo teda čakať od svadby ,,Gáboríkovcov"?

Slovenský šoubiznis sa ešte nestihol spamätať zo svadby Adely a Viktora Vinczeovcov a čochvíľa si svoje vytúžené ÁNO povie ďalší prominentný pár. Prípravy svadby svetovo úspešnej tanečnice Ivany Surovcovej a obľúbeného slovenského hokejistu Mariána Gáboríka sú v plnom prúde a tak sa zdá, že to bude jedna z top udalostí tohto roka! Čo myslíte, tromfnú aj Adelu a Viktora a potiahnu to na svadbu roka?

Aj Ivana a Marián sa rozhodli, že si svoje ÁNO povedia v kaštieli v Tomášove, rovnako ako to bolo v prípade Adely a Viktora. Ich veľký deň bude už 14. júla. Marián však svoju polovičku požiadal o ruku podstatne neskôr, než Viktor Adelu, aj keď, ten dátum sa až tak nelíši. Aj Marián totižto svoju životnú otázku vyslovil krátko pred Valentínom tohto roka, avšak po 6 ročnom vzťahu!

Bolo to na kubánskej pláži počas ich spoločnej dovolenky a Ivanka si na túto chvíľu spomína úplne do detailov: ,,V jednom momente si na tejto nádhernej pláži Majo zrazu kľakol a požiadal ma o ruku. Nechápala som, čo sa deje. Až potom mi to celé docvaklo. Rozplakala som sa ako malé dieťa a povedala som áno! A bola som zasnúbená!"

Niet pochýb, že ich svadobný deň bude rovnako romantický ako deň zásnub. A my sa naň tešíme spolu s nimi.

