Jej FOTO ľudia zbožňujú: Čím všetkým sa chváli Daniela Peštová na Instagrame?

Ja a Instagram máme taký komplikovaný vzťah, hovorí Daniela Peštová, ktorá tvrdila, že sa nikdy nestane, aby bola na sociálnych sieťach. Lenže Instagram sa stal takou dôležitou súčasťou modelingového biznisu, že už nemohla odolávať naliehaniu agentúr a založila si účet.

„Asi po týždni mi volala kamarátka Veronika a pokarhala ma, prečo tam postujem zábery krajiniek, keď ľudia chcú vidieť mňa. Lenže zo začiatku mi to bolo nepríjemné a nad každým príspevkom som rozmýšľala pol dňa a aj dnes mi trvá večnosť, než sa rozhodnem zavesiť novú fotku. A nehovorím o tom, koľko záberov musím vyfotiť, kým nájdem jeden, s ktorým som spokojná. No stále som nepochopila, čo funguje a čo nie. Niekedy zavesím fotku, ktorá sa mi vážne páči, ale nemá taký ohlas, ako by som čakala. A naopak, keď pridám post len ,do počtu‘, zaberie,“ vysvetľuje Daniela, ktorá online život už prestala brať ako rehoľu.

„Vďaka nemu som sa spojila s ľuďmi z brandže, často sa tam ,insta-porozprávame‘ a je to ako za starých čias, keď sme sa stretávali v ateliéri. Dnes ma ten Instagram občas aj baví a teším sa z toho, keď môj príspevok niekoho poteší,“ hovorí modelka, ktorú sleduje vyše deväťdesiattisíc fanúšikov.

