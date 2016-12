Kašle na frajera? Topmodelka Kocianová bude vianocovať s niekým iným!

Ako bude tráviť sviatky pokoja jedna z našich najúspešnejších topmodeliek? Prezradila nám, prečo však nebude s milovaným partnerom.

Vianoce strávim ako každý rok u rodičov. Veľmi sa na to teším, pretože čím sme starší, tým si to spolu viac užívame,“ hovorí rodáčka z Trenčína, ktorá väčšinu roka žije v New Yorku. „Darčeky sa snažím kupovať priebežne, lebo neznášam predvianočný zhon. Okrem rodiny sa veľmi teším na priateľov. Je to čas, keď sa všetci zídeme doma, keďže niektorí už majú svoje rodiny alebo sú rozcestovaní po svete ako ja.“

Foto: Instagram/michaelakocianova

Aj keď zažila aj fotenia medzi sviatkami alebo šialenstvo, keď musela byť kvôli práci už druhého januára na opačnej strane sveta, dnes si Miška môže dovoliť niektoré pracovné ponuky odmietnuť alebo šikovne zmanažovať na neskôr.

Čítajte viac:

Kult krásy podľa modelky Michaely Kocianovej: Ako si udržiava sexi krivky?

„Dvadsiateho deviateho decembra mám narodeniny, a tie nechcem stráviť prácou,“ hovorí modelka. Pri pohľade na jej ultra štíhlu postavu nám okamžite napadá, či aspoň počas Vianoc trochu zhreší. „Jasné, veď Vianoce sú iba raz za rok! Nehovorím, že sa tlačím vyprážancami, a namiesto majonézového si dám zeleninový šalát, ale koláčik si určite doprajem.“ A potom nasleduje makačka v posilňovni? „To musím, aby som sa za prejedanie necítila previnilo. Aj keď fitko mi vždy 25. zatvoria...“ Keďže Miškin priateľ Vianoce príliš neoslavuje, stretávajú sa až Druhý sviatok vianočný a odletia spolu niekde do teplučka. A čo si praje od Ježiška? „Zdravie, šťastie a lásku. A teda ešte jednu tenisovú raketu.“

Čítajte viac:

Toto je nevesta roka: Sexi Kocianová sa ukázala vo svadobných šatách!

autor: EMMA/Eva BLAHÚTOVÁ