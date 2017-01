Kate, tras sa: Melania ťa tromfla hneď v prvý deň!

Hoci je Prvou dámou USA len niekoľko hodín, Melania Trump nás presvedčila, že jej šatník bude rovnako zaujímavý ako politika jej búrlivého manžela Donalda! A my v EMME jej za kostým, ktorý zvolila na inauguráciu nového prezidenta Spojených štátov, dávame veľký palec hore.

Aj vám tieto modré šaty niečo pripomínajú? Žeby legendárny štýl Jackie Kennedyovej? Nuž, Melanie vie ako zaujať! Možno týmto dokonale padnúcim modelom od amerického návrhára Ralpha Laurena chcela vzdať hold milovanej Jackie Kennedyovej, ktorú v úlohe first lady obdivovala celá Amerika. A možno posielala premysleným strihom a šik dĺžkou šiat odkaz až za Atlantik – vojvodkyni Kate, ktorá je momentálne ikonou štýlu v spoločenských kruhoch, do ktorých sa rodáčka zo Slovinska práve dostala. Každopádne, tieto šaty jej neskutočne pristanú a vyzdivhnú presne to, čo treba......

Keďže sa Melania na posledných významných spoločenských udalostiach ukázala v šatách talianskej značky Dolce&Gabbana, všetci napäto očakávali v čom bude oblečená práve v týchto dňoch. Hovorkyňa Melanie potvrdila, že nová prvá dáma USA si k Obamovi na čaj vybrala outfit od amerického dizajnéra.

Na návštevu k bývalému prezidentovi Ameriky prišli Melania a Donald Trump aj s darčekom od Tiffanyho, čím spôsobili menší protokolárny prešľap. Keďže Melanii nemal kto darček zobrať z rúk a čestná stráž musí byť celý čas nehybne na svojom mieste, musela sa prvá dáma zvítať so svojimi hostiteľmi aj s darčekom v rukách.

Foto: Profimedia, Pinterest

Viac fotografií Melanie Trump a jej outfitov si pozrite v našej galérii.

autor: emma.sk/DM, EB