Krainová a Rolins na nože? Táto fotografia hovorí za všetko!

V minulosti boli nerozlučná dvojica, no dnes je všetkému inak. My sme však vypátrali, že už aj voľakedy boli dievčatá poriadne na nože. Pozrite si dôkaz!

Speváčka Dara Rolins a modelka Simona Krainová sa bez seba nevedeli odtrhnúť. Stali sa z nich nerozlučné kamošky, ktoré sa navzájom podporovali a pomáhali si, no ako to u mnohých kamarátstiev býva, aj tomuto nastal koniec. My sme však v našom archíve našli fotografiu, ktorá je dôkazom, že aj v dobe, keď sa dievčatá priatelili, boli "na nože".

Foto: archív

Nedajte sa však oklamať, baby to vtedy mysleli s humorom, hoci to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať. Roztrhané oblečenie, rozbitá pera a modriny po tele naznačujú niečo iné, no v skutočnosti ide o šikovný maskérsky trik. Ani tie meče, s ktorými si chcú krásky podrezať krk, nie sú skutočné.

Musíme však uznať, že Dare a Simone tento niekdajší vtip vyšiel a keby sme fotografiu našli v dobe, keď to medzi nimi vrelo, nuž ťažko povedať, čo by sme si o tom mysleli...

