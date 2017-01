Margot v hlavnej úlohe: Exkluzívny rozhovor s hollywoodskou STAR

Bojí sa lásky, miluje vôňu deep euphoria Calvin Klein, ktorej robí reklamu, a každá rola, ktorá je niečím výnimočná, je pre ňu výzvou. Hollywoodska hviezda Margot Robbie (26) dala EMME ako jedinej zo Slovenska rozhovor.

A môžeme vám potvrdiť: Je rovnako krásna a bezprostredná ako vo Vlkovi z Wall Street, v Tarzanovi či bláznivej role Suicide Squad. S touto sexi herečkou sme sa stretli v Londýne, aby sme ju mohli pre vás vyspovedať.

Ako to robíte, že tak výborne vyzeráte?

Mám to šťastie, že sa môžem spoľahnúť na pomoc profesionálov, ktorí sa o mňa väčšinou postarajú. Je rozdiel, keď ma líči vizážista a keď sa upravujem sama, to by vyzeralo inak (smiech).

Akú kozmetiku používate najradšej?

V práci sa stretávam s rôznymi vizážistami a každý mi vždy poradí niečo iné. Rada skúšam najmä tipy a triky, ako vyzerať čo najviac sviežo, keďže veľa cestujem a budíček o štvrtej pre mňa nie je výnimkou. Ale základom zostáva pravidelné čistenie pleti ráno aj večer.

Čítajte viac:

Exkluzívny rozhovor: Sto tvárí multitalentovanej Vlastiny Svátkovej

Tiež sa vám niekedy stane, že vaše vlasy ráno vyzerajú ako po výbuchu?

Áno, vtedy si ich väčšinou zviažem do uzla a dúfam, že si to nikto nevšimne. Niekedy ma zachráni suchý šampón, ten navyše dodá vlasom ľahkosť.

A čo móda? Aký je váš štýl?

Rada kombinujem ženské detaily s pánskym štýlom. Snažím sa udržiavať rovnováhu medzi dievčenskou ozdobnosťou a prílišnou strohosťou, v tom si pomáham hlavne doplnkami a často ich rôzne mixujem.

Rozhovor robíme v nádhernom hoteli Rosewood v Londýne. Prečo práve v metropole Británie?

Natáčam tu film. Zatiaľ nemá názov, je to len projekt. Je o spisovateľovi, ktorý napísal knižnú sériu, dej sa odohráva na začiatku minulého storočia – zachytáva obidve svetové vojny, 20. aj 30. roky. Ja v ňom stvárňujem Daphné, jeho ženu. Scenár je naozaj nádherný!

Páči sa vám Londýn?

Milujem ho. Žijem tu už tretí rok a ponúka všetko, čo mám rada. Má tú správnu atmosféru, nechýba v ňom ruch veľkomesta, ale zároveň je útulný.

A čo iné obľúbené mestá?

Najradšej mám miesta, kde som natáčala. Kvôli práci som sa tam musela na nejaký čas usadiť, a tak som mala dosť času si ich obľúbiť. Keď v nejakom meste žijú vaši priatelia, hneď sa naň pozeráte inak, už nie ste len turista. Takto som podľahla napríklad Budapešti, Buenos Aires alebo New Orleansu.

Aký žáner ako herečka uprednostňujete? Romantiku, komédie alebo akciu?

Čím narušenejšia je postava, ktorú hrám, tým viac ma to baví. Najradšej mám, keď je silná, ale veľmi radikálna. Či už je to trhák ako Jednotka samovrahov alebo umelecká snímka, v akej účinkujem teraz, ak má postava niečo do seba, na žánri mi až tak nezáleží.

Ktorá rola bola pre vás zatiaľ najťažšia?

Každá sa taká na začiatku zdá, keď rozmýšľam, ako ju zahrám. Ale keď sa raz začne natáčanie a ja rozumiem postave, už sa to nezdá také náročné. Raz za čas príde kríza, keď si vravím, že to tentoraz nezvládnem, že je to príliš. Ale potom si poviem, že je to výzva, a idem do toho. Chcem sa vyvíjať a napredovať a toto je jediná cesta.

Ako vyzerá váš bežný deň, keď sa pripravujete na dôležitú rolu?

Veľa ľudí si myslí, že sa stačí naučiť repliky a hotovo, ale žiada si to oveľa viac práce. Celé týždne len čítam knihy a zháňam potrebné informácie. Tiež mám perfektného kouča, ktorý so mnou prelúska celý scenár dlho pred natáčaním a spolu dolaďujeme dialekt a podrobne rozoberáme každú repliku. Naučiť sa vety naspamäť je ľahké, ale porozumieť postave a zistiť, prečo použila práve tieto slová, znamená veľa driny.

Je kariéra herečky presne taká, ako ste si ju predstavovali ako dieťa?

Vôbec nie. Všetko je inak, ako sa na prvý pohľad zdá. Kým som nepocítila herectvo na vlastnej koži, myslela som si, že znamená len ľahký život plný večierkov a glamouru. Šampanské, limuzíny a Bahamy trikrát do roka sú však len tá lepšia stránka.

Pokojne sa môže stať, že zvyšok času budete tráviť v troch vetrovkách na natáčaní v treskúcej zime, a to vyžaduje silnú povahu. Nie je to síce ľahké, ale je to vždy zábava a to sa mi páči.

Čo robíte, keď práve nepracujete?

Keď som mala voľno naposledy, strávila som ho s priateľmi pozeraním obľúbených filmov a pitím šampanského. Tak nejako vyzerá moja predstava ideálneho dňa.

A čo láska? Čo hovoríte na hlbokú a vášnivú zamilovanosť?

Láska ma svojím spôsobom desí. Spraví vás zraniteľnou a to väčšina ľudí nemá rada vrátane mňa. Len neochotne ukazujem emócie a podvedome okolo seba staviam múry. Nepáči sa mi predstava, že niekto odhalí moje city.

Na hlbokú lásku sa pýtam preto, že ste tvárou prekrásneho nového parfumu deep euphoria Calvin Klein. Ako vnímate spoluprácu na kampani?

Bolo to úžasné! S režisérom Francisom Lawrenceom vychádzam veľmi dobre. Páčilo sa mi, že som mohla do veľkej miery zostať sama sebou a celý koncept prepojenia krásy a reality na mňa urobil dojem. A ani stráviť celý deň na pľaci s dvoma modelmi bez trička nebolo zlé (smiech).

Aké boli vaše dojmy, keď ste vôňu prvýkrát ovoňali?

Uľavilo sa mi, že nebudem musieť klamať, pretože ma hneď očarila. Nikdy by som nechcela robiť reklamu niečomu, s čím sa nestotožňujem, necítila by som sa vo svojej koži. Ale Calvin Klein je pre mňa ako stvorený, milujem ho!

Čítajte viac:

Spoveď hokejového mága: Jágr nám prezdradil, čo považuje za najväčší luxus

autor: EMMA/ Eva BLAHÚTOVÁ