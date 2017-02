Peniaze do luftu: Suma, ktorú Brad s Angelinou zaplatia za rozvod, by vám stačila na päť životov!

Už od minulého septembra sú Angelina Jolie a Brad Pitt v rozvodovom konaní. A bude ich to stáť nekresťanské peniaze.

Pre dobro svojich šiestich detí si manželia povedali, že nebudú na verejnosti prať vlastnú špinavú bielizeň a že sa postarajú, aby rozvodové konania prebehli v tichosti a v pokoji. Lenže ako to už u hollywoodskych dvojíc býva, v hre nie sú len deti, ale aj peniaze. Veľmi veľa peňazí. Podľa amerických zdrojov sa majetok Brada odhaduje na 350 miliónov dolárov, Angelina vlastní 275 miliónov. No odkedy sa v roku 2014 vzali, dvojica spolu zarobila ďalších 117 miliónov a vlastní päť luxusných nehnuteľností po celom svete, ktoré sú dnes na predaj. Tak ako luxusná vila v New Orleans, rezidencia v Hollywood Hills, byt v New Yorku, dom v Londýne aj zámoček s vinohradmi na juhu Francúzska v Miravale.

A aby si každý z nich ukrojil zo spoločného majetku čo najväčší krajec, obaja si najali prominentných advokátov. Tých najlepších a zároveň tých najdrahších. Sexi právnička Laura Wassel bude zastupovať Angelinu, Lance Spiegel stojí na strane Brada. A keďže rozvodové pojednávania už trvajú vyše pol roka a stále nekončia, tento špás vyjde hollywoodsky pár poriadne draho. Časopis Hollywood Life dokonca vypočítal, že ich to bude stáť okolo šesť miliónov dolárov.

1250 dolárov na hodinu

Ako sa dopracoval k takejto závratnej cifre? Američanka Kelly Chanh Rickert, právnička, ktorá sa špecializuje na rozvody, má na to jednoduchú odpoveď. „Sudca dostáva 450 dolárov za hodinu, Laura Wasser aj Lance Spiegel si účtujú ešte viac. Ich hodinová taxa je 1250 dolárov, čiže za jeden mesiac sa ich služby môžu vyšplhať k sume pol milióna. Veľa bude závisieť aj od toho, ako rýchlo sa manželia dokážu dohodnúť, no tých šesť miliónov dolárov je veľmi reálna suma.“ A nám v EMME sa natíska otázka, či Angeline nie je ľúto vyhodiť toľko peňazí do luftu. Veď koľko škôl, nemocníc a sirotincov sa za ne mohlo postaviť?

autor: emma.sk/DV