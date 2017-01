Sama a šťastná: Celeste Buckingham sa na princeznú nepotrebuje hrať

Má večne prázdnu chladničku a producent ju drží nakrátko, aby si o sebe nenamýšľala, že je perfektná. Speváčku Celeste Buckingham (21) však len tak niečo nerozhodí. Je ako rozbuška naplnená energiou. Stačí potiahnuť.

Čo všetko EMME prezradila?

Vydolovať u teba termín na fotenie je ťažká misia, pretože nemáš jediný deň voľna, dokonca ani víkend. Si v pohode s tým, že tvoji kamaráti si ešte užívajú mladosť na vysokých školách a ty už celé roky tvrdo makáš?

Nie, to mi nevadí, zarábam od sedemnástich a už som si zvykla. Aj na to šialené tempo, lebo u mňa to nie je tak, že spievam len v čase večierkov alebo plesov, môj kalendár je plný aj v lete. Ale živí ma to, čo som vždy chcela robiť, tak prečo by som sa mala sťažovať? Našťastie, nepotrebujem veľa spať. Môj mozog mi to nedovolí a automaticky ma zobudí už o siedmej ráno. Len mi je ľúto, že nemám čas na také obyčajné veci. Zájsť ku kaderníčke, na kozmetiku, dať si spraviť nechty. Ale neľutujem, lebo za sebou vidím výsledky.

Aké napríklad?

Teraz mi vyšiel nový singel a natočili sme k nemu krásny videoklip. A tak nejako v kostiach cítim, že bude mať úspech. Je úplne iný ako tie, čo som spievala doteraz, lebo ma už prestalo baviť, že si ma ľudia hudobne zaškatuľkovali. A to, ako vznikla táto pesnička, je normálne príbeh na knihu.

Tak spusti…

To sme sa s mojím producentom Maťom Maxom Šramkom zavreli na dva dni do štúdia, zapli sme časovač a povedali si, že máme hodinu a pol na to, aby každý vytvoril jednu pesničku. A kto zdržoval, musel si dať panáka. Za ten víkend sme spolu urobili asi osem skladieb a z nich sme jednu vybrali na singel. Text som vytiahla zo šuplíka, lebo som ho napísala ešte niekedy v sedemnástich. Lenže keď sme začali nahrávať, Maxovi sa nepáčilo, ako spievam. Vraj tomu chýbajú emócie a úplne ma dal dole.

Ako to myslíš?

Môj producent je čosi ako môj starší brat a vie, že mi môže povedať aj nepríjemné veci. Pri nahrávaní ma vzal na obed a tam ma doslova „rozkrájal na kúsky“. Aby som sa zobudila a uvedomila si, že nespievam tak, ako treba. Áno, občas mi naloží poriadnu kritiku, ale som rada, že je ku mne úprimný. No a keď sme sa potom vrátili do štúdia, zrazu to išlo hladko a pesnička je na svete.

Iné mladé baby by sa po takej kritike zložili, ty máš toľko sebavedomia, aby to tebou nezatriaslo?

Človek musí mať jasno v tom, kto je a čo chce robiť, a ja by som sa už dávno zosypala, keby som nemala sebavedomie. Mám ho, aj keď riskujem, že sa o mne bude hovoriť, že som namyslená. Ale tí, ktorí ma poznajú, vedia, že taká nie som. To môžem potvrdiť, rada rozprávaš, si crazy a ešte aj tvrdohlavá.

Vraj nechceš podpísať zmluvy so žiadnym vydavateľstvom a albumy si vydávaš sama. Prečo?

Lebo nechcem, aby mi nejaký cudzí chlapík hovoril – a teraz sa nafarbíš na blond, schudneš desať kíl a nahráš takýto album. No v šoubiznise to tak funguje. Napríklad taká Ariana Grande. Začínala ako tínedžerka s nádherným hlasom, no potom schudla, do vlasov dostala príčesky, začali ju obliekať do vulgárnych outfitov. Áno, teraz je neskutočne úspešná, lenže ľudia ako ona sú stratení. Rozhodujú za nich vydavateľstvá a s tým nesúhlasím. Už keď som pred pár rokmi prišla do Ameriky, dostávala som ponuky od manažérov, ktorí mi sľubovali, že zo mňa urobia hviezdu. Ale načo?

Na to, aby si bola ešte slávnejšia a úspešnejšia?

Lenže ja nepotrebujem slávu, chcem spievať. Tak, ako sa to páči mne, a pre ľudí, ktorí to ocenia. O. k., moje pesničky nemusia sadnúť každému, ale ja na sebe fakt pracujem. Cez Skype beriem hodiny spevu, vylepšujem techniku dýchania, takže na pódiu viac stíham. Lebo milujem vystúpenia. Odmalička som bola šoumen a keď koncertujem, veľmi si to užívam.

Túto sezónu budeš spievať na niekoľkých plesoch, dokonca si vystúpila aj na Plese v opere. Baví ťa nahodiť sa do krásnej róby, dať sa učesať, nalíčiť a byť chvíľu ako princezná?

Ja si aj tie plesy užívam skôr v zákulisí. Raz za čas ma baví, keď mám nádhernú róbu, ktorá všetkým vyrazí dych, ale nesmie to byť často. Skôr mi sedí to, že idem s kamošmi na koncert niekde do pivnice, dám si pivo, cigu a idem domov. Ak sa mám hrať na princeznú, potom chcem byť radšej rocková princezná.

Viem, že si aj patrónkou dobrej veci, lebo podporuješ centrá včasnej intervencie pre bábätká, na ktoré sa zbierajú peniaze práve zo vstupeniek na Ples v opere. Prečo ty a malé deti?

Deti milujem a možno si raz otvorím škôlku. Dokonca v Amerike online študujem detskú psychológiu. Stíham to len tak-tak, ale veľmi ma to baví. Lebo mňa strašne hnevá, že u nás sa na deti kašle. Že kvalita škôl aj jedál v školských jedálňach klesá. A v liečebných centrách, ktoré by mali pomáhať, deti znásilňujú. Alebo taká detská onkológia. Na oddelení majú prerobenú jednu miestnosť, kde rodičom oznamujú, že ich dieťa má rakovinu, ale ostatné izby sú príšerné. Toto všetko ma štve, tak s tým chcem niečo urobiť.

Ako?

Mám v hlave nápady, lenže keď prídem na stretnutie, všetci len mávnu rukou, lebo som mladá. Ja viem, nemám veľa skúseností, ale mohla by som pomôcť tým, že mám známe meno. Lebo najväčšia chyba minulej generácie je v tom, že si neuvedomuje, aká dôležitá je výchova detí. Deti sú ako papagáje, opakujú, čo vidia, a keď sa správajú zle ľudia okolo nich, ony sa to učia tiež. Riešenia existujú, no dvadsaťjedenročnú ženu dnes nikto neberie vážne. Ale ja sa len tak nevzdám. Keď vidím, ako si sa pri tejto téme rozohnila, tak o tom nepochybujem. No v USA sa dospelosť začína až od 21 rokov, čiže sama si bola ešte donedávna dieťa. Aj sa tak cítiš? Snažím sa zachovať si to dieťa v sebe, ale veľmi sa mi to nedarí. Asi je to všetko zodpovednosťou, ktorú mám za seba aj svoju značku. Večne riešim zmluvy, faktúry a večne nič nestíham. Napríklad mám stále prázdnu chladničku, lebo nemám čas nakúpiť si potraviny.

Takže na nákupy oblečenia sa radšej ani nemám pýtať?

Ak ide o oblečenie, v tom viem byť extrémne rýchla. Za pätnásť minút si viem vybrať, čo potrebujem. Aj bez skúšania. A väčšinou trafím, lebo poznám svoj štýl a potom tie veci nosím aj niekoľko rokov. Ale pozorujem na sebe, že sa mi trošku mení vkus. Kedysi som milovala štýl drsných „bad girls“, ktoré nosia len rockové kožené bundy a baganče, ale najnovšie sa mi začínajú páčiť aj farby. A ženské kúsky. Na mojich iránskych krivkách to vyzerá celkom dobre.

Foto: Lukáš KIMLIČKA

Iránske krivky? Chceš povedať, že so svojou postavou nie si spokojná? Veď si útla a štíhla...

Už v dvanástich som mala poriadne ženské krivky. Lenže keď som po SuperStar začala spievať, chcela som schudnúť. Prestala som jesť a skoro som si zničila zdravie. Dnes viem, že to bola hlúposť. Také drastické chudnutie sa neoplatí. No dostala som sa z toho a teraz hmotnosť až tak neriešim. Varím si zdravo, také tie domáce polievky aj šaláty, lenže keď sa v noci vraciam z koncertu a na diaľnici je len fast food, so zdravým jedlom je to potom ťažké. Ale chystám sa zavolať môjmu trénerovi. Je to super chalan a taký sexoš, tak si ma zase vezme do parády. Nech tá Celeste nejako vyzerá.

autor: EMMA/ Danka VILHANOVÁ