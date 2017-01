Slávne sestry: Ktoré súrodenecké dvojice využívajú svoje meno ako značku?

Priezviská ako Hadid, Delevingne alebo Jenner sú vo fashion biznise pojem. Slávne sestry dobre vedia, že ich meno je značka a spájajú sily, aby ho na výslní udržali čo najdlhšie.

Módny svet sa môže zdať ako vysnívaný raj, ale v skutočnosti ide o tvrdý biznis a kontakty na správnych miestach často rozhodujú. Svoje o tom vedia slávne sestry, ktoré sa rozhodli dobyť prehliadkové móla pekne spolu. A keď sa v jednej rodine stretne hneď niekoľko krásnych talentovaných dievčat, neúspech neprichádza do úvahy.

Čítajte viac:

Láska, ktorá nesklame: Prečo by sme mali ďakovať za staršie sestry?

Kráľovné móla

Sesterská rivalita? Tú Gigi ani Bella Hadid nepoznajú. Svoju energiu radšej investujú do tvrdej práce a ešte sa navzájom podporia. Nedávno zažiarili v kampani pre módny dom Balmain a v jednom rade odkráčali prehliadku Anna Sui. Pevné sesterské puto je to, na čom stavajú svoj úspech.

Čítajte viac:

Nová módna ikona: Sestra missky Chomistekovej v centre pozornosti

Ruské dvojičky

Možno sa vám zdá, že pri prezeraní fotiek z posledných fashion weekov vidíte dvojmo, ale nebojte sa, nejde o žiaden optický klam. Zrejme ste narazili na dvojičky Odette a Liu Pavlovové, ktoré vo svete módy poriadne zamiešali karty! Dievčatá nemajú nič zadarmo a pracujú naozaj tvrdo – Lia odkráčala 71 prehliadok, Odette ich má za sebou 62 a momentálne môžete obidve Rusky vidieť v najnovšej kampani pre Mulberry. Tomu sa hovorí dvojitý zásah!

Jenner ako pojem

Sestry Kendall a Kylie Jenner vám určite netreba predstavovať. Slávu im priniesla rodinná reality šou na čele s nevlastnou sestrou Kim Kardashian a ony sa rozhodli z toho vytrieskať maximum. Pozornosť modelingových agentúr si získali takmer okamžite a úspech na seba nenechal dlho čakať.

Je verejným tajomstvom, že luxusné módne prehliadky a kampane pre prestížne značky si Kendall zaslúžila počtom fanúšikov na sociálnych sieťach. Je totiž kráľovnou Instagramu s najväčším počtom followerov. Mladšia Kylie síce nie je taká vysoká ani štíhla ako čerstvá dvadsaťjednotka, no už teraz plní svoje účty vďaka podnikaniu. Má vlastnú úspešnú kozmetickú líniu, obchoduje s nehnuteľnosťami a, áno, nechá si dobre zaplatiť aj za pózovanie. Jennerky jednoducho vedia, ako využiť príležitosť!

Čítajte viac:

Podnikavé sestry: Zarobili na ryšavej farbe vlasov!

Trumpove dievčatá

Tiffany a Ivanka Trump vyzerajú, akoby ich jedna mater mala. V skutočnosti sú nevlastné sestry, ale to im nijako nebráni v tom, aby sa obe pokúsili preraziť v módnej brandži. Staršia Ivanka kariéru modelky už pochovala a radšej sa venuje podnikaniu. Má vlastnú líniu šperkov, oblečenia a je viceprezidentkou v ockovej developérskej megaspoločnosti. Dvadsaťdvaročná Tiffany svoju kariéru práve rozbieha. Tento rok odkráčala svoju prvú prehliadku, a to hneď na Newyorskom týždni módy!

Londýnska trojka

Obľúbené sesterské trio si zamilovala najmä módna elita v Londýne. O kom je reč? Predsa o Chloe, Poppy a Care Delevingne! Dve zo sestier už dosiahli módny olymp, teraz je na rade tá tretia a najstaršia, Chloe. Po prvýkrát pózovala so sestrou Poppy ako nová tvár pre rad starostlivosti o vlasy System Professional EnergyCode. A to už má dve deti! Ale jej meno si dobre zapamätajte, o Chloe ešte budete počuť. Povráva sa, že má našliapnuté na poriadnu kariéru...

Čítajte viac:

Kardashianky v akcii: Kým Khloe trápi svoj zadok, sestry sa napchávajú

Dvojitá dávka talentu

Ďalšie talentované dvojičky, ktoré rozhodne nie sú len pekné vešiaky na šaty! Anastassia a Jennifer Bianchi pracujú aj ako režisérky krátkych filmov a herečky. Na to, aby tieto šarmantné umelkyne s rusko-talianskymi koreňmi prerazili v modelingu, stačila jediná sezóna. A to už o niečom hovorí.

Kráska a rebelka

Znie to ako žart, ale Ruth Bell je presvedčená, že jej dvojička May je z nich tá krajšia. Nám ostatným, ktorí sme mali problém ich vôbec rozoznať, to Ruth uľahčila, keď si ostrihala vlasy na ježka kvôli kampani pre Alexandra McQueena. Dvojičky sú vo svete modelingu ako doma – objavili ich už ako pätnásťročné na výlete v Paríži a dnes ich môžete vidieť v aktuálnej kampani pre Burberry.

Čítajte viac:

Máte mladšiu sestru? TOTO sú dôvody, prečo ju tak vrúcne milovať

Šťastie začiatočníka

Kariéra Samanthy a Danielle Ellsworthových z Arizony vypálila dobre hneď na začiatku. Tá prvá absolvovala svoje premiérové fotenie priamo pred objektívom slávneho Petra Lindbergha a vzápätí sa ocitla na titulke talianskeho Vogue. Danielle za sestrou vôbec nezaostáva. Krátko nato sa totiž dostala do povedomia verejnosti, keď zavŕšila pánsku prehliadku Prada a okamžite sa objavila aj v najnovšej kampani tejto značky. Tomu sa hovorí šťastie!

Foto: Gettyimages, Profimedia

Čítajte viac:

Sestry, s. r. o.: Rodinkárstvo sa vo veľkom nosí aj v Hollywoode

autor: EMMA/ Ivana PRIGANCOVÁ