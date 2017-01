Stala sa tvárou známej značky: Spoznávate, ktorého sexi herca je to dcéra?

Veľké zelené oči, plné pery a orieškové vlasy. Krásu zdedila táto mladá nádejná modelka po rodičoch. Uhádnete, o kom je reč?

Ak stále neviete, my vám to prezradíme. 16-ročná Iris je dcérou sexymbolu Juda Lawa a jeho bývalej manželky Sadie Frost. Pôvab a krásne črty mladej Iris si všimli aj modelingový scouti, a tak to slečna skúša rozbiehať v modelingovom priemysle. A darí sa jej celkom slušne. Najnovšie sa stala tvárou kozmetickej línie britskej značky Burberry.

Iris má na reklamných kampaniach len minimum mejkapu a dominantou celej tváre sú výrazné červené alebo bordové pery. Fotografie pre Burberry vyhotovil známy fotograf Angelo Pennetta a Iris na nich vyzerá naozaj nádherne.

Hoci je Jude Law záletník a má päť detí s tromi inými ženami, vždy si na ne nájde čas. Takto spoločné chvíľky trávili otec s dcérou na hokeji Jersey Devils a New York Rangers v Madison Square Garden v New Yorku. Čo myslíte, nie sú chutní?

Foto: Profimedia

Viac fotografií si pozrite v našej galérii.

autor: emma.sk/DM