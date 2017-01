To je ale postavička! Uhádnete, ktorej slávnej modelke patrí toto telo?

Má 35 rokov, nohy dlhé do neba, neodolateľný úsmev, pochádza z Brazílie a aj po dvoch deťoch má super sexi postavu! Už viete, o ktorej svetovej topmodelke je reč?

Takto si rodená Brazílčanka Alessandra Ambrosio užíva pláže vo svojej domovine. Keď práve nepózuje pred objektívmi fotoaparátov, aby svietila na titulkách módnych časopisov alebo sa nepremáva po móle na prehliadkach, trávi čas so svojimi deťmi na pláži. Kúpanie v mori patrí k ich obľúbených aktivitám. A my sa im vôbec nečudujeme. Tiež by sme brali relax na pláži.

Aj napriek tomu, že má Alessandra dve deti, stále sa môže pochváliť top postavičkou. Od typických brazílskych kriviek má síce ďaleko, no zrejme aj preto je stále jedna z najžiadanejších a najlepšie platených modeliek sveta. Kráska patrí od roku 2005 k anjelikom Victoria's Secret a doteraz teší nejedného chlapa na ich opulentných módnych prehliadkach. A samozrejme, má prečo. S anjelskými krídlami a v sexi spodnej bielizni je neodolateľná.

Foto: Profimedia

