Youtuberi Moma a Explo budú tráviť sviatky oddelene: Dôvod vás prekvapí!

Známa dvojica, ktorá valcuje slovenský online svet svojimi videami, býva už pár mesiacov v spoločnom podnájme. Lenže Vianoce bude Peter alias Exploited_ a Martina, čiže Moma tráviť bez seba. Dokonca dobrovoľne!

„Obaja cestujeme k rodičom. Rozhodli sme sa, že si trochu od seba oddýchneme a vypadneme zo stereotypu, v ktorom žijeme,“ priznáva rodáčka z Trenčína, ktorá Štedrý deň strávi s otcom, no čakajú ju aj rodinné návštevy. „Z Vianoc nemám stres, pretože darčeky kupujem už od augusta, ale priznávam, že moja peňaženka tým vždy trpí. Na sviatky vždy finančne vykrvácam, pretože najskôr všetkým kúpim jeden veľký darček a potom sa mi zdá, že jedna škatuľa nestačí, takže stále dokupujem ďalšie.“

Jej priateľ pre svojich najbližších rád vyberá bláznivé a uletené „somarinky“, no viac než balíčky pod stromčekom si užíva domácu kuchyňu. „Moja mama skvele varí aj pečie a jej zákuskov sa už neviem dočkať. Až vtedy, keď som sa od našich odsťahoval, som pochopil, aký mám doma Mamahotel,“ smeje sa Peter. A prečo si dvojica youtuberov do spoločného bytu nekúpila vianočný stromček? „Bolo by to zbytočné, pretože na sviatky nie sme doma a keď sa vrátime, len si zbalíme kufre a odlietame. Silvestra a Nový rok totiž chceme osláviť v New Yorku.“ Tak tomu sa povie parádny darček, čo poviete?

autor: emma.sk/DV