FOTO: Chcete žiť v cisterne? Tak si nachystajte milión eur

Snívate o netradičnom dome? V anglickom Kente je na predaj ozajstný originál. Opustenú cisternu na vodu v deväťdesiatych rokoch nákladne zrekonštruoval sochár Bruno del Tufo a jeho manželka Denisa, obchodníčka so starožitnosťami. Betónový objekt v zlom stave premenili na modernú stavbu so širokými sklami a výhľadom do krajiny. Súčasne jej dali podobu, ktorá spĺňa všetky parametre moderného bývania.

FOTO: Slovenky chcú mať klobúk ako Kate Middletonová, no boja sa posmechu. Vy si trúfnete?

Dávid (32) a Soňa (32) otvorili prvú zážitkovú včelnicu na Slovensku. Majú sladký život?

Bývali v karavane

Bruno a Denisa pôvodne o rekonštrukcii nádrže neuvažovali, bola len súčasťou záhrady pri viktoriánskom dome, ktorý kúpili. Ukázalo sa, že dodávala vodu do blízkej haly a navrhol ju slávny architekt Edwin Lutyens. Dom predali a pustili sa do opravy cisterny. Minuli tristo tisíc libier a takmer rok, vrátane zimy, bývali v karavane, pričom druhý karavan museli kúpiť pre svojich štyroch psov.

Nevládala okúpať syna! Obézna Shantel Chiolová (27) sa po roku opäť pozrela do zrkadla

Dve tretiny Európaniek po roku vyhodia šestnásť kilogramov oblečenia. Čo s ním robíte vy?

Podlaha aj kozub

Dnes sú v cisterne tri spálne a dve kúpeľne. Nechýba kuchyňa, jedáleň, obývačka ani technická miestnosť. Pocit tepla navodzuje drevená podlaha a kozub. Manželia sú však na dôchodku a tak sa rozhodli, že niekdajšiu cisternu predajú. V ponuke je za približne milión eur. Ak chcete žiť v cisterne v Kente, máte šancu...

VIDEO: Kung Fu Stellka! Najdrobnejšiu slovenskú karatistku zocelila Líbya

FOTO: Vznikol tu Gladiátor aj Hra o tróny. Púštny Hollywood však vyzerá na zaplakanie