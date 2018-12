FOTO: Hádaj kto som! Pozrite si známych hercov zmenených na nepoznanie

Tieto snímky by sa dali využiť aj do kvízu Hádaj, kto som?, pretože na obrázkoch sú celebrity naozaj na nespoznanie. A premien sa spravilo navyše úctyhodné číslo, veď na známe filmové postavy alebo historické osobnosti sa celebrity maskujú už desať rokov. A vždy ich je dvanásť. Fotky totiž idú do charitatívnych kalendárov pre Nadáciu Archa Chantal.

Peniaze na dobrú vec

O modelov Chantal núdzu nemá. Pri fotení je totiž vždy veľká zábava. A herci žasnú, na koho všetkého sa vlastne podobajú. Pozrite sa, kto sa v kalendári objavil teraz. Ten na rok 2019 sa pokrstil pred pár dňami a originály na krste sa vydražili skoro za pol milióna českých korún. Najvyššiu sumu získala autorka myšlienky, fotka Chantal ako Curelly de Vil sa predala za stotisíc korún. Ďalšie peniaze teraz Arche, a z nej do nemocníc, poputujú ešte z predaja kalendárov.



