FOTO: Na Chopku sa dnes rozbehla lyžiarska sezóna. V akvaparku pod ním však strašia kostlivci

Prvý december odštartoval v Jasnej a na Štrbskom Plese lyžiarsku sezónu. Na oboch stranách Chopku sa lyžuje na jedenástich zjazdovkách, na Štrbskom Plese sú v prevádzke tri. Výška snehu na upravených lyžiarskych tratiach dosahuje štyridsať centimetrov, na niektorých miestach aj viac.

Láska pretrváva

Ak na kopci vymrznete, môžete sa vyhriať v niektorom z liptovských akvaparkov. Avšak pozor, v tom najväčšom na vás stále číhajú kostlivci. Sú to Conchita a Pedro, ktorí minulú jeseň svoj vzťah spečatili svadbou a ich láska pretrváva do dnes. Navyše do roka a do dňa sa im narodil syn, malý kostlivček – Raffaellito. Všetky tieto príšery budú hostí v akvaparku strašiť až do Vianoc.

Španielsko v Tatrách

Zimnú sezónu vo Vysokých Tatrách otvorí už po piaty raz v piatok ôsmeho decembra najnavštevovanejšia atrakcia Tatranský ľadový dóm na Hrebienku. Tento rok sa ľadová bazilika nesie v téme pocty rodine a je inšpirovaná španielskou katedrálou Sagrada Familia. Lanovky v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica budú v dennej prevádzke od soboty deviateho decembra.

G M T Detect language Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Lao Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Yiddish Yoruba Zulu Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Lao Latin Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Serbian Sesotho Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sundanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Yiddish Yoruba Zulu Text-to-speech function is limited to 200 characters Options : History : Feedback : Donate Close

Braňo Kostka narovinu povedal, ako to v ich vzťahu so Zdenou Studenkovou funguje

FOTO: Konečne sme pristihli manželov Eriku Judínyovú a Štefana Skrúcaného spolu! Pozrite sa, čo robili

VIDEO: Smrdeli sme, opíjali sme sa, ruky sme si utierali do psov. Viete, ktorá žena to zmenila?