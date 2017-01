FOTO Takto vyzerá dovolenka Pavla Bruchalu: Užíva si v gay bare!

Do redakcie sa nám totiž ozval čitateľ, ktorého zaujalo jedno z najnovších videí na Bruchalovom profile na sociálnej sieti. ,,Je to gay bar, kde vystupujú transky,“ napísal nám náš zdroj. Daný klub totiž okamžite spoznal, keďže on sám s ním má osobnú skúsenosť. ,,Poznám ten bar, lebo tiež som ho navštevoval, keď som tam bol na dovolenke,“ prezradil nám a poskytol nám aj názov klubu, ktorý je možné s trochou pozornosti ľahko rozlúštiť aj z Pavlových videí.

O podniku sme sa teda rozhodli zistiť viac a nestačili sme sa čudovať. Klub je totiž v skutočnosti vyhláseným gay barom, v ktorom pravidelne vystupujú tranzvestiti a núdza nie je ani o pánsky striptíz. Bruchalovým fanúšičkám by teda určite nenapadlo hľadať svojho miláčika na podobnom mieste.