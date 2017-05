FOTO Plus JEDEN DEŇ je proste sladký! Neveríte? Ochutnajte!

Macedónčan Ozcan (35) svoje remeslo miluje a to cítiť aj zo zmrzliny, ktorú predáva. Jeho rodina ju vyrába už 200 rokov, pričom recepty dedia z generácie na generáciu.

Šikovný zmrzlinár si vďaka dlhoročným skúsenostiam môže dovoliť aj rôzne experimenty. Tentoraz namiešal príchute, ktorým žiadny milovník mrazenej pochúťky neodolá. „Je to extra mliečna zmrzlina s názvom Plus 1 deň. Sú v nej kúsky jabĺk, višní a stracciatella s čokoládou,“ povedal o exkluzívnej maškrte.

A čo ho inšpirovalo pomenovať ju po našom denníku? „Stále skúšam niečo nové. Keďže mám mnohých zákazníkov, ktorí vás pravidelne čítajú, bolo rozhodnuté,“ dodal s tým, že urobil mix pestrých chutí, lebo také sú aj naše noviny.

Plus 1 deň išiel na dračku hneď, ako ho Ozcan dal do ponuky. „Chutí výborne,“ pochvaľovala si pani v stredných rokoch. „Rada skúšam novinky a táto naozaj stojí za to,“ podotkla. „Často si kupujem Plus JEDEN DEŇ, ten si musím dať,“ smial sa ďalší zákazník.

Ak chcete aj vy ochutnať túto špecialitu, neváhajte a urobte to už tento víkend. Veľmi rýchlo sa totiž míňa. Sladký Plus 1 deň nájdete v zmrzlinárni na Štúrovej ulici pri Námestí SNP vo Zvolene. Jedna porcia stojí 50 centov.