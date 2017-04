FOTO Zo smrti špičkového chirurga sú ľudia v šoku: Jeho syn mu adresoval slová plné lásky

Profesor Peter Kothaj bol prednostom II. Chirurgickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pod jeho vedením sa z nej stalo špičkové pracovisko. Stál pri prvej transplantácii pečene, aj chirurgickej roboticky asistovanej operácii na Slovensku.

Medzi ľuďmi bol obľúbený

Jeho smrť mnohých šokovala, vážne zdravotné problémy začal mať len koncom minulého roka. „Aj keď sme o jeho chorobe vedeli, zostali sme zaskočení a veľmi smutní,“ hovorí primár chirurgickej kliniky Erik Flaška. „Všetkých nás zasiahlo, že nás opustil v sile, ktorou ešte tesne pred prepuknutím ochorenia disponoval. Bol to vynikajúci, spoľahlivý a zodpovedný chirurg. Svoje skúsenosti ochotne odovzdával ďalej a medzi ľuďmi bol obľúbený,“ dodal.

Jeho slová potvrdila aj pacientka Lenka. „Zachránil mi život a tým aj rodičom dcéru a deťom matku. Bol to úžasný lekár,“ podotkla. „Vďačíme mu za veľa, ako aj tisíce iných,“ pridala sa Silvia.

Profesor mal troch dospelých synov, najstarší Ján (38) ide v jeho šľapajach. V Rooseveltovej nemocnici je lekárom na klinike neurológie. O smrti milovaného otca sa mu rozprávalo ťažko. „Je to veľmi čerstvé,“ povedal smutne. „Bol mi veľkým, no nedosiahnuteľným vzorom po profesijnej, aj ľudskej stránke,“ vyznal sa s tým, že aj vďaka nemu sa stal lekárom. „Jeho odchod je v podstate náhly. Vážne onkologické ochorenie sa u neho naplno prejavilo len v novembri. Malo to rýchly priebeh,“ vysvetlil.

S pacientmi prežíval ich osudy

Na otca spomína s veľkou láskou a úctou. „Bol talentovaný v mnohých smeroch. Nádherne kreslil, aj písal. Keď sme s bratmi vyrastali, popri ťažkej práci nám vlastnoručne vyrábal spoločenské hry,“ prezradil. V nemocnici ho zastavujú mnohí kolegovia so slovami, že odchod jeho otca je veľkou stratou, lebo zomrel vzácny a dobrý človek. „Jeho poslaním bolo pomáhať ľuďom. S pacientmi prežíval ich osudy, bol veľmi ľudský,“ tvrdí užialený syn.

Doktor Kothaj sa s vášňou venoval genealógii a napísal knihu o svojich predkoch. „Nám, synom, sa to snažil odovzdať, aby sme nezabudli na tých, ktorí tu boli pred nami,“ dodal Ján s tým, že otcovi sa to určite aj podarilo. S mladšími bratmi Matúšom (36) a Petrom (35) si ho navždy uchovajú vo svojom srdci.

Posledná rozlúčka s profesorom Kothajom bude v piatok 28. apríla o 14. hodine vo Farskom kostole v Banskej Bystrici.