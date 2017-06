FOTO Ak vojdete, nebude sa vám chcieť odísť: Potešia vás exotickí krásavci z celého sveta

Počas leta pokračuje zážitkové sprevádzanie, počas ktorého je možné sa dozvedieť o rastlinách viac zaujímavých informácií a poznatkov. Do konca júna je ešte stále možné pozrieť si motýliu šou a zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu vyhotovenú na výstave tropických motýľov. A teraz už vstúpme do sveta krásy, farieb a omamnej vône, ktorej sa darí vďaka pracovníkom košickej botanickej záhrady.

