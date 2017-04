Horší rozvod ako vojna? Dcéra slávneho otca, Michaela Kocába, Natália, napísala divadelnú hru o vlastnej rodine

Michael Kocáb (62) je politik, podnikateľ, milionár a predovšetkým kapelník legendárnej hudobnej skupiny Pražský výběr. Kým na politickom i muzikantskom nebi zbieral ceny a ovácie, jeho manželstvo s Američankou Marshou malo k ideálu ďaleko. „Najhoršie boli jeho nevery. Stále tvrdil, že to prejde. Ak nie do konca školského roku, tak do Vianoc,“ povedala v jednom rozhovore rodáčka zo Severnej Karolíny. Michael ju podvádzal, aby napokon od rodiny odišiel k exotickej kráske so sudánsko-českými koreňmi, Lejle Abbasovej (37).

Stratila domov

Rozpadom rodinných vzťahov sa teraz inšpirovala muzikantova dcéra Natália. Jej divadelná hra sa volá Pohreb až zajtra. „Napísala som hru o niečom, čo ma skutočne a denne stresovalo – bol to pocit straty domova. A tiež o rozvode, ktorý je všadeprítomný, ale pritom akoby nepodstatný. Mne ale pripadá, že práve rozvody urobili v spoločnosti väčší chaos, ako obe svetové vojny dokopy,“ nezatĺka Natália, ktorá sa roky zmietala v depresiách. Nielen kvôli rozvodu rodičov, ale aj krachu vlastného manželstva.

Príde otec?

Hra bude mať premiéru v pražskom Švandovom divadle na konci mája a autorka verí, že si ju príde pozrieť aj jej otec. Času má dosť, Lejla si po piatich rokoch spoločného života zbalila kufre a od Kocába odišla. Deti z prvého manželstva chcú, aby sa otec vrátil k mame.

